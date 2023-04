Müllabfuhr um Ostern: Wann werden die Tonnen in Augsburg geleert?

Die Müllabfuhr war in Augsburg wegen der jüngsten Streiks zuletzt nicht sonderlich verlässlich. Zu Ostern wird es nun zu weiteren Änderungen der Leerungstermine kommen.

In den letzten Wochen drohte Augsburg in manchen Regionen im Müll zu versinken. Die Tonnen blieben wegen der Streiks im öffentlichen Dienst immer wieder voll. Selbst Nachleerungstermine wurden ab und an gestrichen. Zuletzt streikte die Müllabfuhr in und um Augsburg am Freitag, 31. März. Zum Anfang der Woche wird der Gang zur Mülltonne daher wohl für so manche Augsburgerinnen und Augsburger zum Problem, da volle Tonne warten. Außerdem schlossen zu Streiktagen auch Wertstoff- und Servicepunkte ihre Tore.

Die gute Nachricht: Für die nächsten Tage und Wochen sind derzeit keine weiteren Streiks angekündigt. Allerdings steht das Osterfest vor der Tür, was erneut Einschränkungen rund um die Müllabfuhr bedeuten. Hier erfahren Sie, wie es um die Leerungstermine um Ostern 2023 steht.

Augsburg: Müllabfuhr an Ostern 2023: Änderungen für Leerungstermine im Überblick

An Ostern gibt es traditionell Änderungen bei den Leerungsterminen. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders. Am Ostermontag, 10. April, werden die Mülltonnen in Augsburg nicht geleert. Wegen des Feiertags verschieben sich in der Folge auch die Leerungstermine der Tage rund um Ostern. Das gilt für die grünen, grauen und braunen Tonnen. Auch die Wertstofftonnen sind betroffen.

Die Änderungen der Leerungstermine in Augsburg im Überblick:

Ostermontag , 10. April 2023: Keine Müllabfuhr , Leerung am Dienstag, 11. April

Keine , Leerung am Dienstag, 11. April Dienstag, 11. April 2023: Die für Dienstag geplante Leerung wird auf Mittwoch, 12. April, verschoben

Die für Dienstag geplante Leerung wird auf Mittwoch, 12. April, verschoben Mittwoch, 12. April 2023: Leerung auf Donnerstag, 13. April, verlegt

Leerung auf Donnerstag, 13. April, verlegt Donnerstag, 13. April 2023: Müllabfuhr erfolgt am Freitag, 14. April

Der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) bittet auf seiner Website um Verständnis. Die Verschiebung der Leerungstermine um Ostern ist ein normaler Schritt. Wegen der aktuellen Lage könnte er allerdings dazu führen, dass die Mülltonnen etwas voller sind, als es sonst rund um die Osterfeiertage üblich ist.

