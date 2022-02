Müllabfuhr stockt: Ja, ist denn in Augsburg noch Weihnachten?

In manchen Augsburger Stadtteilen liegen auch im Februar noch Christbäume herum. Der Abfallwirtschaftsbetrieb will jetzt nachbessern.

Gut sechs Wochen nach Weihnachten sind die letzten Überreste des Festes immer noch am Straßenrand sichtbar. In einigen Stadtteilen ist der Abfallwirtschaftsbetrieb bisher noch nicht dazu gekommen, zur Abholung bereitgelegte Christbäume zu entsorgen. In Einfahrten und an manchen Sammelplätzen von Wohnanlagen türmen sich mehr als zehn nadelnde Bäume. Grund, so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne), sei ein hoher Krankenstand beim AWS in den Tagen nach der Jahreswende gewesen. Um den Winterdienst sicherzustellen, zog die Stadt damals Personal aus der Müllabfuhr ab.

Neue Bäume sollen in Augsburg nicht mehr auf die Straße gestellt werden

Darum seien auch nicht alle Fahrzeuge, die am Tag der Biotonnen-Leerung gesondert zur Christbaum-Abholung unterwegs sind, im Einsatz gewesen. Laut Umweltreferat habe man sich vergangene Woche bemüht, die Rückstände aufzuarbeiten. Wo jetzt noch Bäume liegen, werde demnächst die übliche kostenfreie Abholung stattfinden. Man bitte um Verständnis, so Erben. Weitere Weihnachtsbäume sollen ab jetzt übrigens nicht mehr auf die Straße gestellt werden. Diese könne man bei den Wertstoffhöfen des AWS abgeben.

Die Christbäume werden nicht wie der übliche Biomüll in die Vergärungsanlage neben der Müllverbrennung gebracht. Unter anderem würde das Harz in den Nadeln Probleme in der Anlage, die Biogas aus dem Biomüll gewinnt, verursachen. Die Christbäume werden an der Deponie Nord am Fuß des Müllbergs zerhäckselt und als Hackschnitzel verfeuert.

