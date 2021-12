Müllberg an der Grenze zu Gersthofen kann länger betrieben werden

Die Stadt kann die Deponie nun bis zum Jahr 2028 offen halten. Zuletzt stand das Jahr 2023 im Raum. In jedem Fall wird der Müllberg erweitert werden müssen.

Die Stadt wird den Müllberg länger betreiben können als bisher geplant. Zuletzt war davon auszugehen, dass die Deponie an der Stadtgrenze zu Gersthofen nach knapp 70 Jahren Betrieb Ende 2023 komplett aufgefüllt sein und die zulässige Gesamthöhe von etwa 50 Metern erreicht haben wird. Inzwischen steht fest, dass der Müllberg bis 2028 benutzbar sein wird. Aufgrund technischer Neuerungen soll es möglich sein, weiterhin Abfall (es handelt sich vor allem um Bauschutt) abzulagern.

Erdschicht der Mülldeponie bei Gersthofen bleibt stark genug für Bepflanzung

Hintergrund: Im Zuge der Deponiesanierung wird über dem Müll eine Kies- und Humusschicht aufgeschüttet, die bepflanzt werden kann. Inzwischen, so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne), sei es technisch möglich, die Unterschicht dünner aufzuschütten. Dadurch gewinne man Volumen für den weiteren Betrieb. Die Erdschicht werde weiterhin so stark sein, dass man Bäume und Sträucher wie in den bereits sanierten Abschnitten pflanzen könne.

Man werde nun das Gespräch mit Gersthofen suchen, so Erben. Ein Teil des Bergs liegt auf dem Gebiet der Nachbarstadt. Die Stadt will den Müllberg mittelfristig für etwa 50 Millionen Euro in Richtung Osten auf Augsburger Flur erweitern, um weiterhin Platz für schadstoffarme Abfälle wie Schutt zu haben. Eine Vergrößerung bis 2023 wäre technisch nicht machbar gewesen, sodass die Stadt auf den verlängerten Betrieb gesetzt hatte. Der gewöhnliche Restmüll aus Augsburg wird seit 1996 in der Abfallverwertungsanlage in Lechhausen verbrannt. (skro)

