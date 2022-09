Müller in Hochzoll und Rossmann in der Innenstadt schließen

Zwei Drogerie-Filialen schließen in Augsburg. Bei beiden kommt der Rückzug nicht ganz überraschend.

Bereits 2019 gab es Gerüchte, die Filiale der Drogerie-Kette Müller im Augsburger Stadtteil Hochzoll würde schließen. In der neuen Hochzoller Mitte hatte Mitbewerber Rossmann eröffnet und bietet seither auch Parkplätze direkt vor der Ladentüre - im Gegensatz zu Müller. Das hätte Kunden gekostet, berichteten damals Mitarbeiterinnen unter vorgehaltener Hand. Eine Schließung stünde aber nicht im Raum. Jetzt wird aus dem Gerücht aber doch noch Ernst. Die Hochzoller Müller-Filiale schließt laut Aushang zum 28. September. Zu den Gründen und den Folgen für die Mitarbeiter äußerte sich das Unternehmen auf Anfrage nicht.

Auch die Rossmann-Filiale in der Maximilianstraße schließt. Letzter Verkaufstag ist der 26. September. "Mit rund 300 Quadratmeter Verkaufsfläche ist der Standort einfach zu klein und nicht mehr zeitgemäß", teilt ein Unternehmenssprecher mit. Die Schließung habe schon länger im Raum gestanden. Die Mitarbeiter hätten in umliegenden Verkaufsstellen einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Rossmann betreibt sieben Märkte in Augsburg. Einer davon liegt in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Beide Drogerieketten bieten zum Ausverkauf Rabatte auf ihr Sortiment an. (nist)