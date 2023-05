Mülllaster kippt brennenden Abfall auf Haltestelle an der Neuburger Straße ab

In der Neuburger Straße in Augsburg fängt die Ladung eines Mülllasters Feuer. Die Mitarbeiter reagieren schnell, die Straße muss zwei Stunden gesperrt werden.

In der Neuburger Straße ist am Montagnachmittag die Ladung eines Mülllasters in Brand geraten. Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg mitteilt, erreichte sie um etwa 14.15 Uhr die erste Meldung. Die Besatzung des Mülllasters hatte bemerkt, dass im Laderaum starker Rauch entstanden war. Sie kippte die in Brand geratene Ladung geistesgegenwärtig auf einen Bushaltestreifen am Fahrbahnrand, um zu verhindern, dass die Flammen auf das Fahrzeug übergreifen konnten.

Müllladung in Brand: Feuerwehr Augsburg rückt zu Neuburger Straße aus

Der Müllhaufen stand bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen. Sie konzentrierten sich in der Folge einerseits darauf, den Brand zu bekämpfen, andererseits aber auch, die Fassade des Supermarkts nebenan zu kühlen. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde der gesamte Haufen mithilfe eines Ladekrans mit Greifarm in einen Container geladen und dabei noch mal mit Löschmittel bedeckt. Während der Arbeiten blieb die Neuburger Straße stadtauswärts für rund zwei Stunden gesperrt.

Wie die Polizei im Lauf des Dienstags zudem mitteilte, musste der Beifahrer des Müllentsorgungsfahrzeugs durch den Rettungsdienst versorgt werden. Ursache für die Beschwerden war offenbar die Rauchentwicklung. Eine Behandlung im Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Die Brandursache ist nach Polizeiangaben noch nicht geklärt. (kmax)