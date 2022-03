Voll, aber nicht abgeholt: Warum in Augsburg Mülltonnen stehen blieben

Herzlichen Glückwunsch, Herr Erben, schon wieder ein Artikel in der Lokalzeitung über Sie und Ihre desolate Amtsführung, Müll war schon immer Ihr Problem, warum geben Sie diesen Bereich nicht an einen kompetenten Kollegenreferenten ab ? Ganz klar, weil dann der Parteienproporz nicht mehr stimmen würde und Frau Weber's Amtsführung gefährdet wäre.

Es ist unfair von Ihnen, Ihre Probleme auf Ihre Mitarbeiter, die eine hervorragende (!) Arbeit beim AWS machen, abzuschieben, Sie

halten einfach an einem Stellenplan fest, der nicht mehr den gestiegenen Anforderungen entspricht.

Aber irgendwann begreifen Sie es auch noch, daß die Bürger sich dies nicht länger von Ihnen bieten lassen, Ihre Problembaustellen bei der Amtsführung werden immer länger, da hilft nur ein Rücktritt oder eine Beschränkung auf die Kernkompetanz bevor wir Bürger Ihnen bei der nächsten Wahl die Quittung überreichen.

Ach noch etwas : Ein leitender Mitarbeiter des Friedhofsamtes ( untersteht Ihnen Herr Erben ) rät den Bürgern sogar schriftlich,

n i c h t auf die ( Verbots-)Plakate am Eingang zu achten. Haben Sie dies angeordnet ? Oder wissen Sie nicht mehr, was in Ihrem "Laden" so abläuft. ?

Was mich besonders ärgert : als Gesundheitsreferent wußten Sie schon länger vom Skandalheim Ebnerstraße und was haben Sie unternommen = n i c h t s ! ( Ach ja, "Ihnen u n d Ihrer Chefin waren ja die Hände gebunden" ) Lesen Sie doch dazu mal den Art .1 unseres Grundgesetzes ( kleine Hilfe : Menschenwürde )

Hoffentlich kommt da keiner auf die Idee, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten !

