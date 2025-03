Mülltonnen werden wieder regulär geleert

Die städtische Müllabfuhr wird ab kommenden Montag, 24. März, nach den Warnstreiktagen im Februar und März die Tonnen wieder im regulären Turnus leeren. Das kündigte der Abfallwirtschaftsbetrieb am Donnerstag an. Man habe in den vergangenen Wochen versucht, die ausgefallenen Leerungen von grauer und grüner Tonne durch Nachfahrten nachzuholen. Das habe zu Verschiebungen in der gesamten Planung geführt, so die Stadt. Die Leerung der braunen Biotonne habe man hinten angestellt, weil dort saisonbedingt noch vergleichsweise wenig Gartenabfälle anfallen. Nachfahrten seien nicht möglich, zum nächsten regulären Termin wird aber geleert. (skro)

