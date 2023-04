Augsburg Museen: Eintritt, Öffnungszeiten, kostenlos - alle Infos

Welche Museen in Augsburg haben geöffnet, bieten freien Eintritt und eignen sich für Kinder? Wir haben alle Infos zu Augsburgs Museen.

Augsburg ist eine Stadt mit großer kultureller und historischer Bedeutung. Ob Römer, Fugger oder Puppenkiste – die Augsburger Geschichte und Kultur sind in einer Vielzahl von Museen dokumentiert. Wir geben Ihnen einen Überblick über alle Museen in Augsburg mit entsprechenden Infos zu Öffnungszeiten, Eintritt und Ausstellungen.

Kostenlos: Museen in Augsburg mit freiem Eintritt

In diesen Museen und Galerien ist der Eintritt generell frei:

Neue Galerie im Höhmannhaus

internationales Ausstellungsprogramm zu zeitgenössischer Kunst mit spannendem Blick auf den aktuellen Stand der künstlerischen Entwicklung

Anfahrt : Maximilianstraße 48, 86150 Augsburg

: 48, 86150 Telefon Kasse/Shop: 0821/324-4118

Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr

Grafisches Kabinett im Höhmannhaus

grafische Sammlung von vor allem in Augsburg und Süddeutschland tätigen Künstlern der Barockzeit, Dokumentation des städtischen Kulturbesitzes

und tätigen Künstlern der Barockzeit, Dokumentation des städtischen Kulturbesitzes Anfahrt : Maximilianstraße 48, 86150 Augsburg

: 48, 86150 Telefon Kasse/Shop: 0821/324-4118

Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr

Schwäbisches Handwerkermuseum

Dieses Museum, eingebettet in die Stadtmauer, die historischen Wassertürme und das Heilig-Geist-Spital, dokumentiert die Geschichte des schwäbischen Handwerks.

Anfahrt : Beim Rabenbad 6, 86150 Augsburg

: Beim Rabenbad 6, 86150 Telefon: 0821/325-91270

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 13.00 bis 17.00 Uhr, Montag & Dienstag zusätzlich 9.00 bis 12.00 Uhr, Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr

: Montag bis Freitag: 13.00 bis 17.00 Uhr, Montag & Dienstag zusätzlich 9.00 bis 12.00 Uhr, Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr Führungen: Schulklassen 10 Euro, Gruppen bis 15 Personen 15 Euro

Feuerwehrmuseum Augsburg

Geschichte der Feuerwehr und des Löschwesens mit Exponaten aus der Region Augsburg

und des Löschwesens mit Exponaten aus der Region Anfahrt : Ulmer Straße 153, 86156 Augsburg

: 153, 86156 Telefon: 0162/4227950

Öffnungszeiten : jeden ersten Sonntag im Monat von 12.00 bis 15.00 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung

Bestimmte Gruppen dürfen einige Museen und Ausstellungen jederzeit kostenfrei besuchen:

Freier Eintritt bis 27: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre müssen in den vier Dauerausstellungen ( Maximilianmuseum , Schaezlerpalais , Römerlager und H2 im Glaspalas) keinen Eintritt zahlen.

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre müssen in den vier ( , , Römerlager und H2 im Glaspalas) keinen zahlen. Freier Eintritt für Geflüchtete aus der Ukraine : Gegen Vorlage eines ukrainischen Ausweisdokuments oder eines anderen Nachweis dürfen Geflüchtete ebenfalls kostenlos in die Kunstsammlungen und Museen. Nähere Informationen dazu gibt es auf der Webseite.

Ansonsten gibt es eine Jahreskarte, die in allen Häusern der Kunstsammlungen und Museen Augsburg, der Staatsgalerie Alte Meister in der Katharinenkirche, dem Kunstmuseum Walter und der Galerie Noah im Glaspalast gilt. Die Jahreskarte kostet 40 Euro pro Person (70 Euro für Paare) und ist an den Museumskassen erhältlich.

Zu den Häusern der Kunstsammlungen und Museen Augsburg gehören:

Schaezlerpalais

Maximilianmuseum

Brechthaus

Leopold-Mozart-Haus

Römerlager im Zeughaus

Grafisches Kabinett im Höhmannhaus

Neue Galerie im Höhmannhaus

Halle 1 – Raum für Kunst im Glaspalast

H 2 – Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast

Kein Eintritt am Museumssonntag in Augsburg

Neu ist seit Januar 2023 der Museumssonntag in Augsburg. Jeden Sonntag ist der Eintritt für die Dauerausstellungen im Maximilianmuseum, Schaezlerpalais, Römerlager und H2 im Glaspalast kostenfrei – für alle. Der 1-Euro-Sonntag, der bisher jeden ersten Sonntag im Monat stattgefunden hat, wird damit abgelöst.

Interessante Museen in Augsburg für Kinder und die ganze Familie

Puppentheatermuseum "Die Kiste"

Die Augsburger Puppenkiste ist international berühmt, dazu gibt es auch ein Museum, in dem man Figuren wie das Urmel oder Jim Knopf wiedertrifft. Auch wechselnde Sonderausstellungen und Workshops gibt es hier.

Anschrift: Spitalgasse 15, 86150 Augsburg

Telefon: 0821/4503450

Öffnungszeiten : Mittwoch bis Sonntag: 12.00 bis 18.00 Uhr

Eintrittpreise (Stand: April 2023):

Erwachsene 5 Euro Kinder (4 -12 Jahre) 3,30 Euro Familien (2 Erwachsene, 2 Kinder) jedes weitere Kind 12,90 Euro 2,80 Euro Studenten (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag) 4 Euro Museumseintritt bei Theaterbesuch Erwachsene Kinder 4 Euro 2,80 Euro





Naturmuseum und Planetarium

Naturmuseum und Planetarium befinden sich unter einem Dach. Das Naturmuseum zeigt die Erdgeschichte von den Anfängen des Lebens bis zur Gegenwart und die Naturvielfalt in Gesteinen, Tieren und Pflanzen. Interaktive Elemente und Sonderausstellungen sind auch Teil des Naturmuseums.

Im Planetarium können Vorstellungen zu den Tiefen des Universums in 360-Grad-Projektion erlebt werden. Außerdem verfügt es über eine Auswahl an Filmen für Familien mit Kindern.

Anschrift: Ludwigstr. 14/Ecke Grottenau , 86152 Augsburg

, 86152 Telefon Kasse: 0821/324-6740

Öffnungszeiten Naturmuseum : Dienstag bis Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr

: Dienstag bis Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr Das Planetarium kann nur zu den Vorstellungsterminen besucht werden. Das Programm finden Sie auf der Webseite.

Eintrittspreise Naturmuseum (Stand: April 2023):

Erwachsene 3,50 Euro Ermäßigt 2 Euro Kinder & Jugendliche Kinder unter 6 Jahren 2 Euro frei Schulklassen 1 Euro pro Person Familien 7 Euro





Das Planetarium und Naturmuseum Augsburg befinden sich unter einem Dach und sind besonders für Kinder und die ganze Familie sehenswert. Foto: Silvio Wyszengrad

Eintrittspreise Planetarium (Stand: April 2023):

Regulär 8,50 Euro Ermäßigt 6 Euro Familienkarte (2 Erwachsene, 3 Kinder) 19,50 Euro Schulklassen Vorstellung 1 Schulklassen Vorstellung 2 2,70 Euro pro Person 3,30 Euro pro Person Kombiticket mit Naturmuseum regulär Kombiticket ermäßigt Kombiticket Familie 11 Euro 7,50 Euro 25 Euro





Fugger und Welser Erlebnismuseum

Im Fugger und Welser Erlebnismuseum erfährt man alles über die großen zwei Augsburger Handelsfamilien. Es heißt nicht umsonst Erlebnismuseum. Dieses Museum ist interaktiv gestaltet und fordert vor allem die Kinder selbst auf, auf Entdeckungsreise zu gehen. Es gibt auch immer wieder Kinderführungen, Vorlesezeiten und Ferienprogramm. Infos dazu gibt es auf der Webseite des Museums.

Anschrift: Äußeres Pfaffengäßchen 23, 86152 Augsburg

Telefon: 0821/45097821

Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag & Feiertage : 10.00 bis 17.00 Uhr

Eintrittspreise (Stand: April 2023):

Erwachsene Kinder unter 7 Jahre 6 Euro frei Ermäßigt (Schüler, Azubis, Studenten, Rentner, Behinderte) 5 Euro

Familienkarte zwei Erwachsene mit Kindern unter 16 Familienkarte ein Erwachsener mit Kinder unter 16 Jahre 12 Euro 10 Euro Schulklasse ohne Führung Schulklasse mit gebuchter Führung oder gebuchter Kindergeburtstag 2,50 pro Person 1,50 pro Person Kultursozialticket 1 Euro Jahreskarte 20 Euro pro Person





tim - Bayerisches Textil- und Industriemuseum

Das Textil- und Industriemuseum in der ehemaligen Augsburger Kammgarnspinnerei bezeichnet sich auch als das Mit-Mach-Museum. Hier erhält man auf eine interaktive und spielerische Art und Weise einen Überblick über die Textilgeschichte. Die Kinder können hier auch ein Mitmach-Heft erhalten und mit dem hauseigenen Maskottchen das Museum erkunden.

Anfahrt : Provinostraße 46, 86153 Augsburg

: Provinostraße 46, 86153 Telefon: 0821/8100150

Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag: 9.00 bis 18.00 Uhr

Eintrittspreise für Dauerausstellungen (Stand: April 2023):

Regulär 5 Euro Ermäßigt 4 Euro Sonntag 1 Euro





Das Textil- und Industriemuseum Augsburg dokumentiert die Textilgeschichte auf eine interaktive Art und Weise. Foto: Eckhart Matthäus

Forstmuseum Waldpavillon

Auf einer 200 Quadratmeter großen Fläche lässt sich im Waldpavillon alles zum Thema Wald mit den eigenen Sinnen erkunden. Das Museum bietet eine Menge an Führungen und Ferienprogramm an und veranstaltet verschiedene Themen-Kindergeburtstage. Führungsanmeldungen oder sonstige Anfragen können Sie online stellen.

Anfahrt : llsungstraße 15a, 86161 Augsburg

: llsungstraße 15a, 86161 Telefon: 0821/324-6118

Öffnungszeiten : geöffnet nur von Oktober bis Ende März Samstag & Sonntag: 13.00 bis 17.00 Uhr

Eintrittspreise (Stand: Januar 2023):

Erwachsene 2 Euro Familienkarte 5 Euro Kinder unter 4 Jahre Kinder ab 4 Jahre frei 1 Euro Führung für Schulklassen oder jegliche Ausbildung 30 Euro Führung für private Gruppe ab 10 Personen 50 Euro Kindergeburtstag 120 Euro für 2 Stunden





Museen in Augsburg zur Kunst, Geschichte und Kultur: Öffnungszeiten & Eintrittspreise

Maximilianmuseum

Das Maximilianmuseum verfügt über eine Sammlung von Skulpturen, Goldschmiedearbeiten und weiteren Kunstwerken vor allem aus der Spätrenaissance und dokumentiert so die Stadtgeschichte Augsburgs.

Anfahrt : Fuggerplatz 1, 86150 Augsburg

: Fuggerplatz 1, 86150 Telefon: 0821/324-4167

Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr

Eintrittspreise für Dauerausstellungen (Stand: April 2023):

Erwachsene 7 Euro U27-Ticket freier Eintritt Ermäßigt 5,50 Euro Gruppen ab 10 Personen 5 Euro pro Person

Schaezlerpalais

Im Schaezlerpalais befinden sich einige Kunstsammlungen und Ausstellungen, darunter die Deutsche Barockgalerie, sowie die Sammlung der Karl-und-Magdalene-Haberstock-Stiftung, die Grafische Sammlung, der Rokokofestsaal von 1767 und die Staatsgalerie Alte Meister. Das Schaezlerpalais verfügt auch über einen schönen Garten, der für alle zugänglich ist.

Anfahrt : Maximilianstraße 46, 86150 Augsburg

: 46, 86150 Telefon: 0821/324-4118

Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr

Im Schaezlerpalais Augsburg befinden sich mehrere Kunstsammlungen und Ausstellungen. Foto: Bernd Hohlen

Eintrittspreise (Stand: April 2023):

Erwachsene 7 Euro U27-Ticket frei Ermäßigt 5,50 Euro Gruppen ab 10 Personen 5 Euro pro Person





Brechthaus

Im Geburtshaus von Bertolt Brecht können Sie eine Ausstellung zu seinem Leben und seinen Werken betrachten. Auch ein Video-Guide durch das Brechthaus auf Ihrem eigenen Smartphone ist möglich.

Anfahrt : Auf dem Rain 7, 86152 Augsburg

: Auf dem Rain 7, 86152 Telefon: 0821/4540815

Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr

Eintrittspreise (Stand: April 2023):

Erwachsene 2,50 Euro Ermäßigt und Schüler ab 10 Jahren 2 Euro Familienkarte 5 Euro Gruppen ab 10 Personen 1,50 Euro pro Person Gruppen Jugendliche ab 10 Personen 1 Euro pro Person





Leopold-Mozart-Haus

Im Geburtshaus von Leopold Mozart, Wolfgang Amadeus' Vater, lassen sich in elf Themenräume die Mozarts und ihr musikalisches Schaffen erkunden. Teil des Museums sind beispielsweise auch ein barockes Zimmertheater und eine begehbare Reisekutsche.

Anfahrt : Frauentorstraße 30, 86152 Augsburg

: Frauentorstraße 30, 86152 Telefon: Telefon 0821/65071380

Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr

Im Geburtshaus von Lepold Mozart befindet sich nun ein Museum, das das musikalische Schaffen von den Mozarts dokumentiert. Foto: Silvio Wyszengrad

Eintrittspreise (Stand: April 2022):

Erwachsene 6 Euro Ermäßigt 5 Euro Schulklasse 1 Euro pro Person Familienkarte 12 Euro





H2 – Zentrum für Gegenwartskunst

In Halle 2 des Glaspalasts befindet sich Augsburgs städtisches Museum zeitgenössischer Kunst. Neben internationalen und nationalen Werken, sind auch Arbeiten regionaler Künstler ausgestellt.

Anfahrt : Beim Glaspalast 1, 86153 Augsburg

: Beim 1, 86153 Telefon: 0821/324-4155

Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr

Eintrittspreise für Dauerausstellungen in Halle 1 (Stand: April 2023):

Erwachsene 7 Euro Ermäßigt 5,50 Euro Gruppen ab 10 Personen 5 Euro pro Person Kombiticket mit Halle 2 9 Euro Kombiticket mit Halle 2 ermäßigt 7 Euro Kombi-Ticket Schaezlerpalais / Maximilianmuseum / Kunstmuseum Walter 9 Euro





Römisches Museum Augsburg

Im Römischen Museum lassen sich die römischen Ursprünge in Augsburg erkunden. Die Sammlung besteht aus Fundstücken von Werkzeugen, über Geschirr bis zum Goldmünzenschatz. Das Museum bietet auch einen Einblick in das römische Straßennetz, wie auch ein römisches Esszimmer und die antike Götterwelt.

Anfahrt : Toskanische Säulenhalle im Zeughaus, Zeugplatz 4, 86150 Augsburg

: Toskanische Säulenhalle im Zeughaus, Zeugplatz 4, 86150 Telefon: 0821/324-3983

Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr

Das Römische Museum in Augsburg dokumentiert die römische Vergangenheit der historischen Stadt. Foto: Stephanie Sartor

Eintrittspreise (Stand: Januar 2023):

Erwachsene 3 Euro Ermäßigt 2 Euro Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene unter 27) frei Familienkarte 6 Euro Schulklasse 1 Euro pro Person Gruppe ab 10 Personen Gruppe Jugendlicher ab 10 Personen 2 Euro pro Person 1,50 Euro pro Person





Kunstmuseum Walter

Das Kunstmuseum Walter im Glaspalast beinhaltet Kunstwerke der Moderne und zeitgenössische nationale und internationale Nachkriegs- und Gegenwartskunst. Über 1.600 Werke lassen sich hier betrachten.

Anfahrt : Beim Glaspalast 1, 86153 Augsburg

: Beim 1, 86153 Telefon: 0821/8151163

Öffnungszeiten : Dienstag bis Freitag: 11.00 bis 15.00 Uhr, Samstag, Sonntag & Feiertage : 12.00 bis 17.00 Uhr

Eintrittspreise (Stand: April 2023):

Erwachsene 6 Euro Ermäßigt 5 Euro Studenten und Gruppen ab 10 Personen 4 Euro Schüler Kinder bis 6 Jahre 2,50 Euro frei Familienkarte 14 Euro Kombi-Ticket H2 9 Euro

Jüdisches Museum

Das jüdische Museum in der Synagoge Augsburg dokumentiert die Geschichte der lokalen jüdischen Gemeinde bis ins Mittelalter zurückreichend und bringt die jüdische Kultur nahe. Bei einem Museumsbesuch kann auch ein Blick in die Synagoge geworfen werden. Sie ist als einzige Großstadtsynagoge in Bayern nicht im Zweiten Weltkrieg zerstört worden.

Anfahrt : Halderstraße 6-8, 86150 Augsburg

: Halderstraße 6-8, 86150 Telefon: 0821/513658

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 09.00 bis 18.00 Uhr, Freitag: 09.00 bis 16.00 Uhr, Sonntag & Feiertage 10.00 bis 17.00 Uhr

Eintrittspreise (Stand: April 2023):

Erwachsene 6 Euro Schüler & Studenten 3 Euro Kultursozialticket 1 Euro Kinder bis 6 Jahre und jeden Sonntag frei





Diözesanmuseum St. Afra

Das Museum an der Nordseite des Augsburger Doms beinhaltet 17 Jahrhunderte Geschichte und Kunst: ob Textilien aus dem Mittelalter, gotische und barocke Wertstücke oder Ausgrabungen aus der Römerzeit. Das Museum ist auch über den Dom zu erreichen.

Anfahrt : Kornhausgasse 3-5, 86152 Augsburg

: Kornhausgasse 3-5, 86152 Telefon: 0821/3166-8833

Öffnungszeiten Dienstag bis Samstag: 10.00 bis 17.00 Uhr, Sonntag & Feiertag : 12.00 bis 18.00 Uhr

Das Diözesanmuseum an der Nordseite des Augsburger Doms beinhaltet 17 Jahrhunderte Geschichte und Kunst Foto: Mercan Fröhlich

Eintrittspreise (Stand: April 2023; variieren zu Sonderausstellungen):

Erwachsene 4 Euro Ermäßigt Kinder unter 6 Jahre 3 Euro frei Familienkarte 8 Euro Gruppenkarte ab 10 Personen 3 Euro pro Person Schulklasse 30 Euro Jahreskarte 19 Euro





LETTL-Museum

Im Lettl-Museum sind die Kunstwerke des surrealen Künstlers Wolfgang Lettl ausgestellt. Es war der eigene Wunsch des Künstlers sein Lebenswerk von über 500 Bildern der Stadt Augsburg zu hinterlassen.

Anfahrt : Zeuggasse 9, 86150 Augsburg

: Zeuggasse 9, 86150 Telefon: 0821/42060070

Öffnungszeiten : Dienstag bis Donnerstag: 13.00 bis 17.00 Uhr, Freitag bis Sonntag: 11.00 bis 17.00 Uhr

Eintrittspreise (Stand: April 2023):

Erwachsene 7 Euro Schüler & Studenten Kinder unter 16 Jahre 5 Euro frei





Museen in Augsburg zu Auto und Bahn

MAN Museum

Das MAN Museum zeigt die Industriegeschichte auf eine moderne Art und Weise. Zu sehen sind dort viele Originalexponate, unter anderem der erste Dieselmotor der Welt.

Anfahrt : Heinrich-von-Buz Str. 28, 86153 Augsburg

: Heinrich-von-Buz Str. 28, 86153 Telefon: 0821/322-3366 oder -3386

Öffnungszeiten : Besichtigung nur nach telefonischer Voranmeldung. Dort können Sie auch die Preise erfragen.

Im MAN Museum in Augsburg sind viele Originalexponate, unter anderem der erste Dieselmotor der Welt zu sehen. Foto: Silvio Wyszengrad

Bahnpark Augsburg

Diese Eisenbahnmuseum befindet sich auf dem ehemaligen Bahnbetriebswerk des Deutschen Bahn in Augsburg. Dort lassen sich historische Lokomotiven und Dampflokhallen besichtigen.

Anfahrt : Firnhaberstraße 22c, 86159 Augsburg

: Firnhaberstraße 22c, 86159 Telefon: 0821 450447100

Öffnungszeiten : jeden Sonntag von Mai bis Oktober: 10.00 bis 16.00 Uhr

Eintrittspreise (Stand: April 2023):

Regulär 9 Euro Kinder unter 15 Jahren frei





Mazda Automobil Museum

Im privaten Museum des Automobilherstellers Mazda sind ausschließlich Fahrzeuge des japanischen Herstellers Mazda ausgestellt.

Anfahrt : Wertachstraße 29b, 86153 Augsburg

: Wertachstraße 29b, 86153 Telefon: 0821/42060730

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 12.00 bis 17.00 Uhr, Freitag bis Sonntag: 10.00 bis 18.00 Uhr

Eintrittspreise (Stand: Juni 2022):