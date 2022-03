Augsburg

13:16 Uhr

Museen in Augsburg: Niedrige Zahlen, hohe Erwartungen

Plus Trotz Schließungen und Corona-Regeln kamen vergangenes Jahr gut 150.000 Menschen in Augsburgs städtische Museen. 2022 bietet Neues, Klassiker - und eine Aussicht.

Von Nicole Prestle

Die Erinnerung an so manche Großausstellung dürfte Christof Trepesch, den Chef der Augsburger Kunstsammlungen, in diesen Tagen wehmütig machen. Zu Sonderprojekten wie der Ausstellung "Zarensilber" kamen im Jahr 2008 knapp 90.000 Besucherinnen und Besucher, zur Welterbe-Schau "Wasser. Kunst. Augsburg" 2018 immerhin rund 50.000. Die Museumsbilanz des Jahres 2021 nimmt sich dagegen bescheiden aus: 150.000 Kunstfans waren in allen städtischen Ausstellungshäusern unterwegs. Dennoch ist Trepesch mit dieser Zahl zufrieden. Das vergangene war schließlich kein normales Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen