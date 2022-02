Museumspläne: Dem Flughafen Augsburg würde etwas Belebung guttun

Plus Private Initiatoren wollen auf dem Flughafengelände ein Museum einrichten. Die Idee hat Charme - aber eine Frage dürfte wesentlich werden.

Viele haben über die Vision des ehemaligen Augsburger Feuerwehrchefs Frank Habermaier gelächelt. Über zehn Jahre lang versuchte er, seinen Traum einer Feuerwehrerlebniswelt zu verwirklichen, immer wieder gab es Rückschläge. Im Frühjahr vergangenen Jahres wurde seine Idee schließlich Wirklichkeit: Das deutschlandweit einmalige Projekt eröffnete im Martinipark und wurde zum Beweis dafür, dass private Museumspläne durchaus Erfolg haben können.