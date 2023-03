Musical "Romeo und Julia" startet mit Claudia Roth und Matthias Lorentzen

Die Augsburger Claudia Roth und Matthias Lorentzen sind Premierengäste in Berlin. Der Stadtrat der Grünen hat eine familiäre Verbindung zum Komponisten.

Am Sonntagabend feierte in Berlin das Musical "Romeo und Julia" Premiere. Unter den Premieregästen waren auch Augsburger, die einen direkten Bezug zu den Protagonisten haben. Grünen-Stadtrat Matthias Lorentzen und seine Ehefrau Dorothea Lorentzen sind mit dem Komponisten Ulf Leo Sommer verwandt. Er ist ein Cousin. Sommer hat das Musical gemeinsam mit Peter Plate komboniert, der in der deutschen Musikszene vielen Menschen vertrau ist. Er war Teil des erfolgreichen Duos Rosenstolz.

Musiker Peter Plate ist bekannt von Rosenstolz

Die Sängerin Andrea Rosenbaum (kurz AnNa R.) stand ihm zur Seite. Rosenstolz ist Vergangenheit. Musiker Plate und Komponist Sommer sind ein eingespieltes Team. Das weiß auch die Augsburger Bundestagsabgeordnete Claudia Roth, die selbst vor vielen Jahren den Musiker Rio Reiser gemanagt hatte. Claudia Roth ist seit dieser Legislaturperiode Staatsministerin für Kultur und Medien. "Hier wurde eine neue Art Musical geschaffen mit Ohrwürmern, die haben sich bei mir direkt ins Herz gepflanzt", sagte Claudia Roth nach der Premiere. Jeder Rosenstolz-Fan habe seine Heimat wiedergefunden.

Bei der Premiere des Musicals ist viel Prominenz vertreten

Bei der Premiere, die von den Besucherinnen und Besuchern gefeiert wurde, war viel Prominenz aus Politik und Kultur vertreten. Es kamen unter anderem Musiker Marius Müller-Westernhagen, Sänger Max Raabe, Sängerin Annett Louisan, Künstler Conchita Wurst, Schauspielerin Heike Makatsch und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas.