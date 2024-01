Musik führt am Augsburger Moritzplatz zu Schlägen

In der Nacht auf Samstag geraten am Moritzplatz junge Männer wegen Musik aneinander. Einer schlug einen 20-Jährigen dabei mehrmals ins Gesicht.

In der Nacht auf Samstag kam es gegen 3 Uhr am Moritzplatz aufgrund von Musik zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen, der mit einem weiteren Mann unterwegs war und drei bislang unbekannten Tätern. Im weiteren Verlauf ging einer der drei Unbekannten auf den 20-Jährigen los und schlug ihn mehrmals ins Gesicht. Anschließend flüchteten die drei Unbekannten in Richtung Rathausplatz. Der 20-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Zu den bislang unbekannten Tätern konnten eine Beschreibung abgeben werden. Unbekannter 1: Männlich, 175 cm, 20 Jahre, dunkel gekleidet, schwarze lockige Haare, trug eine Alpha Industries Jacke. Unbekannter 2 und 3: Männlich, 175 cm, 20 Jahre. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. (ziss)