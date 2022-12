Musik, Märkte, Lichter: So weihnachtlich ist Augsburg am Wochenende

An diesem Wochenende starten beliebte Weihnachtsmärkte in den Augsburger Stadtteilen, in der Altstadt leuchtet es - und passende Konzerte gibt es auch.

Weihnachtsmärkte: In mehreren Stadtteilen gibt es am Wochenende Weihnachtsmärkte - unter anderem den Gögginger Markt, dessen besonderes Flair die prächtige Kulisse des Kurhauses ausmacht. Am Freitag, 2. Dezember, ist der Markt von 17 bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, von 14 bis 20 Uhr. Es gibt mehrere Stände mit Essen und Getränken - unter anderem Winterbier -, außerdem Feinkost sowie Textilien und Kunsthandwerk aus Ecuador. Wer jetzt keine Zeit hat: Auch am dritten Adventswochenende lädt die Unternehmergemeinschaft "Wir in Göggingen" noch mal zu dem Markt ein. In Haunstetten gibt es am zweiten und dritten Adventswochenende einen Christkindlmarkt im Innenhof des Gasthauses Settele - bereits zum 17. Mal. Geöffnet ist er vom 2. bis zum 4. Dezember und vom 9. bis zum 11. Dezember, jeweils von 16 bis 21 Uhr. Während des Markts, dessen Reinerlös der Stiftung Bunter Kreis zugute kommt, können FCA-Trikots mit Unterschriften der Spieler erworben werden. Und auch in Lechhausen findet unter der Regie der örtlichen Aktionsgemeinschaft ein Weihnachtsmarkt vor dem Grünen Kranz in der Neuburger Straße statt. Zehn Buden mit kulinarischem und adventlichem Sortiment sind vom 2. bis zum 4. Dezember jeweils von 16 bis 21 Uhr geöffnet.

Nacht der 1000 Lichter: Beim Titel "Nacht der 1000 Lichter" denkt mancher vielleicht an eine der ähnlich benannten TV-Schlagersendungen mit Florian Silbereisen. Doch es geht dabei deutlich beschaulicher und besinnlicher zu als im Fernsehen. Die Augsburger Altstadt wird am Freitag, 2. Dezember, mit vielen Lichter stimmungsvoll beleuchtet - viele Teelichter säumen dann die Gassen. Von 16.30 Uhr bis 20 Uhr lohne der Bummel durch die Altstadt besonders, heißt es. Der Verein Altstadt Augsburg Aktiv sieht als Veranstalter das Lichtermeer als ruhige und stimmungsvolle Ergänzung zum Trubel in der Innenstadt.

Am Wochenende ist Engelesspiel auf dem Augsburger Christkindlesmarkt

Adventsmusik: Die Augsburger Domsingknaben sorgen am Wochenende für Weihnachtsstimmung im Goldenen Saal des Rathauses. Gleich drei Mal tritt der Chor auf - am Samstag, 3. Dezember, um 11 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, um 11 und 15 Uhr. Die Konzerte sind beliebt, deshalb sind viele Plätze bereits vergeben. Für die Veranstaltungen gab es aber - Stand Mittwochnachmittag - noch Restkarten, buchbar über die Internetseite augsburger-domsingknaben.de oder per Telefon 0821/510088. Gesungen werden laut Ankündigung schwäbische Weisen und alpenländisches Liedgut.

Engelesspiel: Der Klassiker unter den Vorweihnachtsterminen ist das Engelesspiel am Rathaus. Am Freitag, Samstag und Sonntag erscheinen die als Engel verkleideten Darstellerinnen und Darsteller in den Fenstern auf dem Balkon, jeweils um 18 Uhr. Auch ein Musikprogramm gibt es auf dem Christkindlesmarkt. Am Freitag, 2. Dezember, tritt ab 18 Uhr eine Bläsergruppe aus Aretsried auf, am Sonntag, 4. Dezember, sind ab 16.30 Uhr Alphornbläser zu hören.

Lesen Sie dazu auch