Musiker Charlie Glass muss die Premiere seines neuen Songs verschieben

Der Sänger und Pianist Charlie Glass schrieb sein neues Lied für seinen Vater. Warum die Premiere in Augsburg platzte und wie der Musiker weitermacht.

Für Pianist und Sänger Charlie Glass wäre der 13. November etwas Besonderes gewesen. An diesem Tag erschien sein neuer Song "Jenseits der Zeit", an eben diesem Abend wollte er ihn live das erste Mal vor Publikum spielen: den Gästen des Presseball-Dinners in Augsburg. Doch aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen musste das Dinner abgesagt werden: Corona hat die Pläne von Charlie Glass einmal mehr durchkreuzt.

200 Auftritte zählte der Musiker, der am Ammersee lebt, vor der Pandemie im Jahr. "Am Anfang meiner Karriere waren es sogar 300", erzählt er im Gespräch. Mit 18 habe der gebürtige Münchner das Glück gehabt, als Berufsmusiker durchstarten und davon leben zu können. Der 54-Jährige hat ein breites Repertoire: Er spielte Tausende Konzerte an den verrücktesten Orten - in Monte Carlo, Katar, Lappland, Athen, Paris, San Francisco, Sardinien, Barcelona oder auch den Seychellen. Sein Projekt: "Kinder Lieder" erreichte Platz 1 der Apple-iTunes- Charts und entwickelte sich mit bislang 14 veröffentlichten Alben zu einem Bestseller. Mit vier Goldenen Schallplatten ehrte Sony Music den Vollblutmusiker. "Natürlich habe ich auch Musik für andere Künstler und für die Werbung gemacht, um Geld zu verdienen", sagt er. Ein Herzensprojekt ist aber vor allem seine eigene Musik.

Trost für all diejenigen, die einen geliebten Menschen verloren haben

Den Song "Jenseits der Zeit" hat er für seinen Vater geschrieben, der mit 99 Jahren starb. "Damals war gerade die Corona-Pandemie ausgebrochen, deshalb durfte ich nicht mehr ins Krankenhaus." Der Song habe sich danach wie alleine geschrieben. In seinem bislang persönlichsten Lied gehe es um Liebe, Abschied und Hoffnung. Es soll all denen, die einen geliebten Menschen verloren haben, Trost spenden, Hoffnung und Kraft geben.

Nur zu gerne hätte er ihn dem Publikum des Presseball-Dinners präsentiert. Doch mit dem Anstieg der Infektionszahlen während der vierten Welle fielen auch alle weiteren Termine aus. Der 54-Jährige ist derzeit im Kontakt mit vielen Radiostationen, die sein Lied vorstellen. Er verweist auf seine CD, Youtube und alle Streaming- und Download-Portale, wo der Song abrufbar ist - und er freut sich schon jetzt auf die erste Gelegenheit, zu der er das Lied für seinen Vater vor Publikum spielen darf.