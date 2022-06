Musikfestival "Sommer am Kiez" am Helmut-Haller-Platz startet wieder

Am Freitag beginnt auf dem Augsburger Helmut-Haller-Platz das Musikfestival "Sommer am Kiez". Bis August gibt es an den Wochenenden Punkrock und Folkmusik.

Nur noch wenige Tage, dann findet am Oberhauser Bahnhof wieder das Punkrock-Festival "Sommer am Kiez" statt. Noch sind die Bühnenbauer am Werkeln, aber am Freitag, 1. Juli, beginnt mit "Mono Inc." das Festival auf dem Helmut-Haller-Platz. Bis zum 6. August gehört die Verkehrsinsel vor dem Oberhauser Bahnhof an den Wochenenden den Musikfans - die größeren Acts spielen wegen des begrenzten Platzes auf dem Gaswerk-Gelände.

Der Kartenvorverkauf verlaufe zufriedenstellend, sagt Veranstalter Stefan "Bob" Meitinger kurz vor Festivalstart. In diesem Jahr hätten es Konzertveranstalter schwer, weil die Künstler nach drei Jahren Pause geballt auf die Bühnen drängten. "Gefühlt hat doch schon jeder drei, vier Tickets am Kühlschrank hängen", so Meitinger. "Dafür sind wir sehr zufrieden, aber es gibt für alle Konzerte noch Tickets", sagt der Veranstalter. In diesem Jahr konnten die Veranstalter einige Top-Bands verpflichten, darunter Saltatio Mortis, Kissin' Dynamite oder Sepultura. Das Konzert der zuletzt genannten Band wird laut Meitinger sicherlich ausverkauft sein.

Insgesamt sind von Anfang Juli bis Anfang August über 25 Bands mit rockigen, folkigen und punkigen Klängen zu hören. Als besonderes Highlight des diesjährigen Festivals verwandelt die spanische Punk-Band SKA-P am 5. August das Gaswerksgelände in einen Hexenkessel des Punks.

Auf den Helmut-Haller-Platz passen laut Meitinger bis zu 1400 Besucher - allerdings werden in diesem Jahr maximal 1000 Karten für die Konzerte verkauft. Das Festival, das in dieser Form nach Meitingers Einschätzung bundesweit einzigartig ist, lockt nicht nur Gäste aus Deutschland nach Augsburg. Über den Online-Verkauf wurden auch Karten beispielsweise aus Italien, UK und Österreich geordert. "Wir bedienen mit den Konzerten einen sehr kleinen Nischenmarkt, für den Fans auch weite Wege auf sich nehmen."

Während andere Veranstaltungen in der Stadt häufig Probleme mit Anwohnern haben, gab es nach Meitingers Auskunft in den vergangenen Jahren am Helmut-Haller-Platz nur minimale Beschwerden. Er glaubt auch, den Grund zu kennen: "Auf dem Platz herrscht den ganzen Tag ein Hintergrundlärm von rund 75 Dezibel - die Nachbarn sind froh, wenn sie mal etwas anderes hören als Güterzüge, Verkehr und Martinshörner." Und natürlich seien die Nachbarn zu den Konzerten eingeladen. Tickets und das Programm findet man im Internet unter: www.sommeramkiez.de.