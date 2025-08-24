„Mut, neue Wege zu gehen“: Das wünschen sich Leser für eine attraktive Innenstadt

Vor dem Augsburger Friedensfest musste der mobile Wasserspielplatz auf dem Rathausplatz abgebaut werden: Der Rathausplatz wurde für die Friedenstafel gebraucht. Seither beteiligen sich zahlreiche Leser an der Diskussion, ob es ein dauerhaftes Wasserspektakel in der Innenstadt braucht. Die Meinungen gehen dabei oft stark auseinander. Positive Beispiele kennen unsere Leser aus anderen Städten, etwa aus Magdeburg, Esslingen oder Bordeaux.

Birgitt Möhnle findet Wasserspiele eine „tolle Idee“, die Abkühlung in die Stadt bringen. Sie findet, man könnte sich am Wasserspektakel am Domplatz in Magdeburg ein Beispiel nehmen. Das lade Erwachsene und Kinder gleichermaßen ein. Sie fragt sich: „Warum nicht in der Maximilianstraße?“

Bis zum Stadtjubiläum 2027 soll der Marktplatz der Stadt Esslingen als „Wohnzimmer“ neu gestaltet werden. Leser Dieter Brandmair nennt dieses Beispiel, denn bei der Neugestaltung legt die Stadt darauf Wert, dass ein kühlendes Fontänenfeld und schattenspendende Bäumen vorhanden sind. Dort werde beides unter einen Hut gebracht, so Brandmair. Der Bepflanzung des Rathausplatzes würde er den Vorrang geben. Aus seiner Sicht wäre aber auch ein dauerhaftes Wasserspiel auf dem zentralen Areal in Augsburg denkbar. „Es wäre eine Bereicherung des öden Rathausplatzes und würde der Überhitzung der Innenstadt entgegenwirken.“ Auf dem Elias-Holl-Platz würde sich so etwas seiner Meinung nach auch anbieten.

Architekt Anton Fallenbacher beschreibt den Wasserspiegel in Bordeaux, den „Miroir d'eau", als ein faszinierendes Erlebnis. Foto: Anton Fallenbacher

Für Architekt Anton Fallenbacher ist ein Wasserspiel, ein „Planschbecken für Kinder“, der falsche Ansatz. Die Belebung des öffentlichen Raums wäre seiner Meinung die richtige Idee, so wie es die Stadt Bordeaux in Frankreich mit dem „Miroir d’eau“ getan hat, wie Vereinsvorsitzender Sebastian Berz der Altaugsburg-Gesellschaft vor wenigen Monaten ins Spiel brachte. Fallenbacher beschreibt das Erlebnis so: „Von der Innenstadt kommend, trifft man nach dem Überqueren des Place de la Bourse auf diesen Wasserspiegel und ist fasziniert. Schuhe ausziehen, durch den Wasserfilm waten, die Spiegeleffekte des städtischen Umfelds genießen – das ist Erlebnis einer Stadtgestaltung!“ Dafür brauche es Mut, Neues anzupacken, neue Wege zu gehen. Als mögliches Beispiel in Augsburg nennt er eine Erweiterung des Manzù-Brunnens, der mit seiner zentralen Lage zu einem Anziehungspunkt für Jung und Alt werden könnte.

Ein feiner Wassernebel, der einen kühlenden Effekt hat

Wasserspiele würden zu viel Platz wegnehmen und zu wenig praktischen Nutzen aufweisen, findet Manfred Fischer. Er habe im spanischen Valencia im vergangenen Jahr ein positives Beispiel erlebt. Großblättrige Palmenbäume, die in sich in großen Töpfen befanden, standen dort verteilt auf einem Platz. „Oben an den Kronen verliefen von Baum zu Baum Wasserleitungen. Aus deren Düsen wurde feinster Wassernebel versprüht und vom Winde verweht“, berichtet Fischer. Die Palmen hätten Schatten gespendet, der Wassernebel habe zudem einen kühlenden Effekt gehabt.

Hanna Penner spricht sich gegen ein dauerhaftes Wasserspiel auf dem Rathausplatz aus, da dort auch andere Veranstaltungen stattfinden. Sie ist für eine Wiederkehr des temporären Wasserspektakels. Generell findet sie zeitlich begrenzte Attraktionen, wie den Sandstrand am Königsplatz gut. Sie könnte sich noch mehr davon vorstellen, wie etwa Ausstellungen im Freien, Flohmärkte oder Street-Food-Märkte.