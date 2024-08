MVV statt AVV: Was würde das bedeuten?

Der Vorstoß von AVV-Aufsichtsrats-Vorsitzendem und Landrat Martin Sailer (CSU) kam überraschend für die Öffentlichkeit: Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) soll demnach unter den Mantel des Münchner Verkehrsverbunds (MVV) schlüpfen und seine Eigenständigkeit aufgeben. Für die Fahrgäste hätte das Folgen – ob positive oder negative, wird in den kommenden Monaten vertieft zu untersuchen sein. Dass es durch die Bank günstiger wird, braucht aber wohl niemand zu hoffen.



Welche Folgen hätte es für die Fahrgäste? Die Zahl der Pendler nach München steigt seit Jahren – allein aus dem Großraum Augsburg pendeln rund 70.000 Menschen in den Großraum München, Tendenz steigend. In der Vergangenheit war das auch immer wieder mal ein Gedankenspiel für eine MVV-Ausweitung. Doch seit es das Deutschlandticket gibt, mit dem der Nahverkehr städteübergreifend genutzt werden kann, ist eines der gewichtigsten Argumente dafür weggefallen. Klar ist zudem auch: Der Großteil aller Fahrten mit Bus, Tram, Regionalbus und Zug findet nach wie vor innerhalb des Großraums Augsburg statt.

