Nach 111 Trainingseinheiten feiert die Hollaria ausgiebig den Fasching

Nach zwei Jahren Corona-Pause freuen sich Augsburgs Faschingsgesellschaften auf die närrische Zeit. Auch die Hollaria, die noch dazu ein Jubiläum feiert.

Prinzessin Jaqueline I. und Prinz Thomas III. strahlen um die Wette. "Endlich wieder Fasching", ruft Jaqueline beim Besuch in unserer Redaktion. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist die Hollaria auf Werbetour für ihr neues Programm "Besos de Méxiko", zu Deutsch "Küsschen aus Mexiko". Erste Auftritte unter anderem in Nürnberg hat das Team schon absolviert, weitere folgen. Höhepunkt ist am 17. Februar die große Faschingsgala im Kongress am Park. Dann wird nicht nur der Fasching, sondern auch das 55. Jubiläum der Faschingsgesellschaft gefeiert. Inklusive Stargast Ross Antony. "Wir merken bei unserer Werbetour, dass die Menschen heiß sind auf Fasching, nach der Corona-Zeit wieder raus und feiern wollen", freut sich Hollaria-Präsidentin Anja Müller.

Der Kartenvorverkauf für die große Gala laufe besser als je zuvor. In diesem Jahr gestalten 35 Tänzerinnen und Tänzer das Programm. Für das Abschlussbild wurde eine besondere Hebefigur einstudiert. Insgesamt haben die Aktiven der Hollaria 111 Trainingseinheiten absolviert und sind froh, ihr Können wieder einem breiten Publikum präsentieren zu dürfen. 2020 hatten sie letztmals Gelegenheit dazu. Das bereits für 2022 geplante Programm zu Mexiko wurde noch einmal verfeinert und jetzt auf die Bühnen gebracht.

