Nach 135 Jahren: Fahrradladen "Hans Härter" am Schmiedberg schließt

Das Geschäft "Hans Härter" am Schmiedberg hört auf. Für Mode gibt es eine neue Anlaufstelle in der Augsburger Altstadt, ein neues Textilgeschäft.

Der Abschied erfolgte leise. Die Schaufenster im Gebäude am Schmiedberg sind bereits verhängt, der Telefonanschluss ist nicht mehr erreichbar. Lediglich der Name "Härter" ist noch groß am Gebäude zu lesen. Nach 135 Jahren ist das Aus für den Traditionsbetrieb in der Innenstadt gekommen. In der Altstadt hingegen legt ein neues Geschäft los: Rebella - Mode für die Frau.

"Irgendwann ist Schluss, wir schließen nach 135 Jahren. Wir bedanken uns bei unseren Kunden und Freunden", heißt es in einer Botschaft des Fahrradladens. Das Geschäft Hans Härter war im Fahrradservice und Zubehörbereich tätig. Es saß an einer markanten Stelle: dort, wo die Straßenbahn der Linie 1 vom Schmiedberg kommend in Richtung Innenstadt abbiegt.

"Rebella - Mode für die Frau" eröffnet in der Augsburger Altstadt

Im Bauerntanzgäßchen in der Altstadt folgt dagegen ein Neustart. Im Geschäft saß zuvor Ingrid-Moden, nun haben Sabine Kreisl und Susanne Sommer den Laden gemietet. Auch sie bieten Textilien an: "Wir werden weitestgehend Mode mit nachhaltigen Aspekten führen." Eröffnung ist am Mittwoch, 8. März. Das Augenmerk liege auf guten Passformen, hoher Qualität, besonderen Schnitten und einzigartigen Drucken von kleinen Modelabels, "die wir in Augsburg zeigen möchten", sagen die Chefinnen. Der Service liege "in einer voll umfassenden Begleitung und individueller Beratung". Rebella - Mode für die Frau, lautet der Name des Ladens.

