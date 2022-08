Augsburg

vor 1 Min.

Nach 150 Jahren naht der Abriss – der Gasthof "Zum Ochsen" ist bald Geschichte

Plus Das Traditionslokal im Zentrum von Göggingen wird abgerissen, der jetzige Wirt feiert am Sonntag ein Abschiedsfest. Was der Eigentümer auf dem Grundstück nun plant.

Von Michael Hörmann

Viele Menschen verbinden mit dem Traditionslokal "Zum Ochsen" in Göggingen besondere Erinnerungen und Erlebnisse. Jahrzehntelang war der Gasthof ein Ort für Familienfeiern, Stammtische und sonstige Besuche. Den Ochsen in seiner jetzigen Form wird es aber nicht mehr lange geben. Der Gebäudekomplex, der nicht weit vom Kurhaus entfernt ist, wird abgerissen. Das genaue Datum steht noch nicht fest, sicher ist aber, dass der jetzige Wirt Ilir Seferi die Gaststätte zum 31. August schließt. An diesem Sonntag, 21. August, findet ein Abschiedsfest statt, von 12 bis 21 Uhr ist Programm geboten. Serviert wird unter anderem ein Ochs am Spieß. Der Eigentümer des Grundstücks plant mehrere Bauprojekte. Bürger in Göggingen sorgen sich derweil um die Bäume im Biergarten.

