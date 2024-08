Nach 38 Jahren schließt Roberto Calchera das Eiscafé Riviera

Eigentlich, sagt Roberto Calchera, habe er schon im vergangenen Jahr aufhören wollen. Seit 1986 betreibt er in der Gärtnerstraße das Eiscafé Riviera. Mittlerweile ist er 67 Jahre alt, die Gesundheit spielt nicht mehr so recht mit. Doch als er seinen Stammkunden letztes Jahr von seinen Ruhestandsplänen erzählte, da seien manche regelrecht entsetzt gewesen. Viele hätten ihn angefleht, zumindest noch eine Saison dranzuhängen. Und so sperrte Calchera im Frühjahr 2024 sein Eiscafé in dem pittoresken gelben Haus mit den verspielten Türmchen doch wieder auf. Es folgte eine Saison, die mit Blick auf das Wetter bisher sehr durchwachsen war. „In 52 Jahren habe ich so ein Wetter noch nie erlebt“, sagt er. Dieses Auf und Ab. Doch Calchera ist zuversichtlich, dass der Sommer im Endspurt noch einmal alles geben wird. Damit zum Abschied jeder, der will, auf der sonnigen Terrasse des Riviera noch einmal ein Spaghettieis löffeln oder einen Cappuccino schlürfen kann.

