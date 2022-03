Augsburg

06:30 Uhr

Nach Ärger mit Nachbarn: Event-Location "Hettenbach 45" darf weitermachen

Plus Erst gab es Ärger mit Nachbarn, dann mit der Stadt Augsburg. Doch für die kreativen Köpfe hinter dem Veranstaltungsort "Hettenbach 45" in Oberhausen geht es weiter.

Von Ina Marks

Das Viertel in Oberhausen rund um die Flurstraße ist eine eher ruhige Wohngegend. Doch zuletzt gab es dort Ärger um ein Grundstück mit einer Halle, die vor rund 20 Jahren zu einem Farbengroßhandel gehörte. Den Flachbau mit Industriecharme nutzt seit vergangenem Sommer Gastronom und August-Gin-Erfinder Christoph Steinle. Im "Hettenbach 45", wie die Location heißt, hat er mit seiner Spin & Gin GmbH nicht nur ein Spirituosen-Lager untergebracht. Gemeinsam mit Geschäftspartnern bot er dort Barista- und Kochkurse an. Manchen Nachbarn war das ein Dorn im Auge. Immer wieder wurde das Ordnungsamt wegen angeblicher Lärmbelästigung gerufen. Eines Novemberabends eskalierte die Situation in einem Polizeieinsatz. Doch das Blatt hat sich nun gewendet.

