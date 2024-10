Die Stadt will in der Diskussion um einen Realschul-Standort im Augsburger Osten allen Fraktionen und der Öffentlichkeit in einer Woche einen Sachstandsbericht geben und weitere Weichenstellungen zur Abstimmung stellen. Das kündigte Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) am Montag auf Anfrage an.

