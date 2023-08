Augsburg

Nach Angriff auf AfD-Politiker Jurca: So ist der Stand der Ermittlungen

Plus Der Angriff auf den Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca schlägt weiter hohe Wellen. Inzwischen hat ihn die Polizei vernommen. Was dabei aufhorchen lässt.

Der Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca, der am vergangenen Wochenende offenbar niedergeschlagen wurde, ist inzwischen von der Polizei vernommen worden. Dies bestätigt das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion. Dies sei in solchen Fällen grundsätzlich ein "ganz normaler Vorgang", sagte eine Sprecherin. Was er dort offenbar sagte, lässt aber zumindest aufhorchen.

In einer Pressemitteilung vom vergangenen Montag zum Vorfall hatte das Polizeipräsidium auf Schilderungen von Jurca verwiesen. Demnach sei am vergangenen Samstag um 5 Uhr morgens der Notruf des 35-jährigen AfD-Politikers eingegangen. Er habe dabei mitgeteilt, dass er von zwei Unbekannten angegriffen und geschlagen worden sei. Er sei zusammen mit einem Begleiter in der Schönbachstraße unterwegs gewesen, als er "von zwei unbekannten Personen" angesprochen worden sei. Von einer der beiden unbekannten Personen sei er unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden. Er sei dadurch verletzt worden, habe am Ort des Geschehens die "Notwendigkeit einer medizinischen Versorgung verneint". Die unbekannten Personen hätten sich in unbekannte Richtung entfernt.

