Nach Angriff: Polizei hat Begleiter von AfD-Politiker Jurca vernommen

Bei der Aufklärung des Angriffs auf den Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca spielt der Begleiter eine zentrale Rolle. Nun hat ihn die Polizei erneut befragt.

Nach dem Angriff auf Andreas Jurca hat die Polizei inzwischen auch den 32-jährigen Mann befragt, der den Augsburger AfD-Politiker am vergangenen Samstagmorgen begleitet hatte. Dies bestätigt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion. Zum Inhalt der Vernehmung könnten aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens derzeit jedoch keine Angaben gemacht werden.

Der 32-Jährige, der ein Freund des AfD-Politikers sein soll, spielt bei der Aufklärung des Vorfalls eine zentrale Rolle. Jurca wurde nach eigenen Angaben am vergangenen Samstag frühmorgens niedergeschlagen, der Notruf ging um etwa 5 Uhr bei der Polizei ein. Noch am Wochenende erklärte Jurca öffentlich, die Angreifer seien Teil einer Gruppe gewesen, zwei Männer hätten "südländisches" Aussehen gehabt.

Polizei befragt Begleiter des Augsburger AfD-Politikers Andreas Jurca

Ob er diese Angaben bereits bei der ersten Polizei-Vernehmung am machte, ist eine der offenen Fragen zu dem Vorfall. Jurca selbst sagte unter der Woche, er könne sich "nicht mehr im Detail daran erinnern", was er am Samstagmorgen zur Polizei gesagt habe, weil er "unter Schock" gestanden habe. Die Polizei hält sich zu dieser Frage bislang bedeckt, auch darüber hinaus gab sie am Freitag keinen neuen Ermittlungsstand bekannt.

Unterdessen erneuert die Polizei ihren Zeugenaufruf, Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. Die Kriminalpolizei ermittelt nach wie vor wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, auch der Staatsschutz beschäftigt sich mit dem Fall.

Lesen Sie dazu auch