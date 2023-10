Nach Anschlag auf israelische Flagge: Wie viele Fahnen hat Augsburg eigentlich?

Zwei Mal wurde die israelische Fahne am Rathausplatz heruntergerissen. Aktuell wird sie nur noch am Tag gehisst. Von welcher Flagge die Stadt die meisten Exemplare hat.

Innerhalb weniger Tage wurde die Israelflagge vor dem Augsburger Rathaus zwei Mal heruntergerissen. Seitdem wird sie nachts eingeholt und dafür das Verwaltungsgebäude in den Nationalfarben beleuchtet. Am Tag muss auf dem Rathausplatz aktuell eine kleinere Version gehisst werden, da große israelische Fahnen derzeit schwer zu bekommen sind. Wie die Stadt mitteilt, habe man aber von der alfa GmbH in Gersthofen, wo man neue Flaggen beziehe, die Information erhalten, dass ein größeres Exemplar in dieser Woche geliefert werden soll. Im Allgemeinen, so das Hauptamt der Stadt Augsburg auf Anfrage, habe man Fahnen von nahezu allen Staaten der Erde in zwei- bis fünffacher Ausfertigung vorrätig. Gelagert werden die Flaggen im Betriebshof Nord des Mobilitäts- und Tiefbauamtes. Die Fahne der Bundesrepublik Deutschland ist dort in 18-facher, die Fahne des Freistaates Bayern in 31-facher, die Augsburg-Fahne in 22-facher sowie die Europafahne in achtfacher Ausführung vorrätig.

Wer welche Fahnenmasten in Augsburg bestückt, ist genau geregelt

Genau geregelt ist in Augsburg auch, wer an welchem Ort für die Beflaggung zuständig ist. Die fünf Fahnenmasten am Verwaltungsgebäude werden vom Hausmeisterteam der Rathausverwaltung bestückt, für den Fahnenmast in der Nähe des Henrys Coffee-Shop am Rathausplatz ist dagegen das Mobilitäts- und Tiefbauamt zuständig. Die amtliche Beflaggung der Stadt Augsburg richtet sich laut Hauptamt nach den einschlägigen Verwaltungsanordnungen des Staates. Diese gibt vor, an welchen Tagen ohne besondere Anordnung beflaggt werden soll. Elf Anlässe werden darin benannt, unter anderem der Tag der Deutschen Einheit, der Tag der Heimat, der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus sowie der Volkstrauertag.

Israelische Fahne: Augsburgs Oberbürgermeisterin traf die Entscheidung

Daneben gebe es auch regelmäßig Anordnungen des Ministerpräsidenten zur Beflaggung der Gebäude und Anlagen von Staatsbehörden, welchen sich die Stadt in der Regel anschließe. Beispiele dafür sind laut Stadt die Trauerbeflaggung für die Verstorbenen der Corona-Pandemie oder der 60. Jahrestag des Beginns des Baus der Berliner Mauer. Darüber hinaus hat die Stadt Augsburg 2017 festgelegt, dass es eine Beflaggung an den Fahnenmasten des Verwaltungsgebäudes anlässlich des Augsburger Friedenfestes, des Turamicheles, bei Besuch hochrangiger Delegationen sowie im Solidaritätsfall gibt. "Die Entscheidung über das Hissen der israelischen Fahne traf unsere Oberbürgermeisterin, die damit unsere Verbundenheit und Solidarität der Friedensstadt Augsburg gegenüber Israel bekundet", heißt es aus dem Hauptamt.

Lesen Sie dazu auch