Augsburg

Nach Aus beim Brechthaus: Brechts Bistro eröffnet am Obstmarkt neu

Klaus Wengenmayr in seinem neuen Brechts Bistro am Obstmarkt. Mit seinem Konzept will er auch ein neues Publikum ansprechen.

Plus Ende Juni kam das Aus für die Altstadtkneipe gegenüber Brechts Geburtshaus. Nun geht es im neuen Domizil weiter – mit einem großen Außenbereich.

Von Miriam Zissler

Viel ist vom alten Brechts Bistro aus der Altstadt im neuen Lokal nicht zu sehen: Das alte Schild, das vor dem Laden in der kleinen Gasse Auf dem Rain gegenüber vom Brechthaus hing, weist nun auch am Obstmarkt auf die Gastronomie hin. Am Freitag eröffnet Wirt Klaus Wengenmayr sein Bistro am neuen Standort – viel später als gedacht. Mit dem neuen Konzept will er nun auch ein anderes Publikum ansprechen.

