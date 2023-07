Nach Beschwerden wegen Lärm: Fahrrad im Lechkanal wird zu einer Hängepartie

Plus Wegen einer Anwohnerbeschwerde darf das Rad nicht ins Wasser. Nun liegt der Fall bei den Behörden. Ideengeber Marcus Frank wundert sich über das Prozedere.

Das Fahrrad, das seit drei Jahren im Mittleren Lech über dem Lechkanal hängt, war und ist ein beliebtes Fotomotiv. Gedacht ist es als Kunstobjekt, die Pedale werden eigentlich vom fließenden Wasser angetrieben. Allerdings darf das Rad, das an Seilen am Brückengeländer befestigt ist, seit einiger Zeit nicht mehr ins Wasser gelassen werden: Eine Anwohnerbeschwerde macht den Fall zu einem bürokratischen Akt. Nicht nur bei der Stadt Augsburg sind mehrere Ämter eingeschaltet, offenbar ist auch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth involviert. Hintergrund: Es bedarf einer offiziellen Genehmigung, damit das Rad wieder tagsüber ins Wasser darf.

Ideengeber der Aktion ist Marcus Frank. Der Geschäftsmann ist Vorsitzender des Altstadtvereins, seinen Optikladen hat er direkt am Kanal. Frank hat in der Vergangenheit das Rad morgens ins Wasser gelassen und abends aus dem Wasser gezogen. Für ihn hat sich der Fall zu einer Posse entwickelt, sagt er. Weil viele Menschen sich gewundert hatten, warum das Rad tagsüber nicht mehr im Kanal ist, wird auf einem Plakat über den Sachverhalt aufgeklärt. "Leider können wir das Augsburger Wasserfahrrad wegen einer Beschwerde momentan nicht im Wasser fahren lassen", steht dort. Seitdem das Schild dort hängt, ist das Rad Gesprächsstoff.