Nach Brand: Dean & David wieder im Normalbetrieb

Im Lokal Dean & David am Augsburger Rathausplatz war im Juli ein Feuer ausgebrochen. Nun läuft der Betrieb wieder normal.

Gut acht Monate, nachdem in einer Augsburger Rathausplatz-Filiale der Restaurantkette Dean & David ein Feuer ausgebrochen war, hat das Lokal nun wieder eröffnet. Auch in den Büroräumen des Gebäudes herrscht wieder Normalbetrieb. An den Brand erinnert nichts mehr. Dabei hatte er immensen Schaden angerichtet.

Die Augsburger Berufsfeuerwehr war an jenem Juli-Nachmittag schnell in der Philippine-Welser-Straße eingetroffen. In dem mehrstöckigen Haus mit Gastronomie- und Geschäftsbetrieb war ein Feuer ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatten schon alle Menschen das Gebäude verlassen können, sodass niemand verletzt wurde. Massiver Rauch und offene Flammen waren zu sehen, als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, doch das Feuer wurde schnell gelöscht. Der Rauchgeruch hielt dagegen noch einige Tage an, die Spuren des Feuers waren noch für einige Zeit zu sehen. Grund für den Brand war laut Polizei eine Mehrfachsteckdose, die einen technischen Defekt aufwies. (lina)