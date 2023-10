Augsburg

vor 2 Min.

Nach dem Brand an der Augsburger Uni werden neue Details bekannt

Die Feuerwehr ist am Montag zu einem Brand in der Universität Augsburg ausgerückt. Nach dem Einsatz zeigt sich das Ausmaß der Zerstörung, der Schaden ist laut Polizei hoch.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Die Kriminalpolizei Augsburg nimmt nach dem Brand an der Augsburger Uni am Montag Ermittlungen auf. Was am Brandort lagerte – und wie hoch der Schaden ausfällt.

Nach dem Brand an der Augsburger Universität ist die genaue Ursache noch unklar. Die Kriminalpolizei Augsburg habe die Ermittlungen dazu übernommen, teilte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Dienstagvormittag auf Anfrage mit. Dies sei bei solchen Fällen üblich. Unterdessen sind neue Details zu dem Vorfall bekannt geworden, der am Montagvormittag etliche Einsatzkräfte beschäftigt hatte. Wie Feuerwehr und Polizei übereinstimmend berichten, erreichten sie die ersten Meldungen über einen Brand um etwa 10.20 Uhr. Es stellte sich heraus, dass das Feuer in einem etwa 40 Quadratmeter großen Lagerraum ausgebrochen war, der – entgegen erster anderslautender Informationen – in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät liegt. Dort befand sich nach Auskunft der Universität vorwiegend WC-Equipment wie Handtücher oder Toilettenpapier. Allerdings lagerten laut Feuerwehr in einem Nebenraum Druckgasflaschen, bei denen aufgrund der "enormen Hitzeentwicklung" bereits Schmelzsicherungen ausgelöst worden waren. Einsatzkräfte konnten die Druckbehälter jedoch rechtzeitig ins Freie bringen und den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Feuerwehr löscht Brand an der Augsburger Uni, Kriminalpolizei ermittelt Trotzdem hinterließen die Flammen weitreichende Spuren. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei rund 30.000 Euro, wie das Polizeipräsidium mitteilt. Zudem habe sich eine Person beim "Weglaufen vom Brandort" leicht verletzt. Durch das Feuer selbst kam demnach niemand zu Schaden. Die Auswirkungen auf den Forschungs- und Lehrbetrieb an der Universität sind nach Auskunft eines Sprechers von Dienstagvormittag "gering". Wegen der Rauchentwicklung war das Gebäude aufwendig durchlüftet worden.

Themen folgen