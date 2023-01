Augsburg

vor 35 Min.

Nach dem Brand: Wer sind die Menschen, die auf dem Campingplatz leben?

Franky, einstiger Post- und jetzt Lkw-Fahrer, hat an seinem Wohnwagen ein Schild aufgehängt.

Plus Der Campingplatz am Augsburger Autobahnsee ist eine Welt für sich. Die war wegen eines Feuers unlängst in Aufruhr. Ein Besuch bei Menschen, die dort leben.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Zwischen Wohnwagen und Vorzelt-Idyll liegt immer noch der Brandschutt. Das verheerende Feuer, das auf dem Campingplatz am Augsburger Autobahnsee in einer Dezembernacht ausbrach, hatte zum Glück keine Verletzten gefordert, aber einen älteren Mann um seine Existenz gebracht. Viel ist in dem kohlschwarzen Trümmerhaufen nicht mehr zu erkennen: ein Stuhlgerippe, ein Fahrradsattel, verschmorte Schallplatten aus Vinyl. "High Speed Disco" steht auf einer Polystar-Platte, die der Hitze des Feuers getrotzt hat. Ein trauriger, verbrannter Rest aus einem Leben auf dem Platz Bella Augusta. Wer sind die Menschen, die hier einen Wohnsitz haben?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen