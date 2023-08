Augsburg

Nach dem Plärrerumzug begann die Tristesse auf dem Volksfest

Da spielte das Wetter noch mit: Beim Plärrerumzug, an dem rund 2300 Menschen teilnahmen, gab es strahlenden Sonnenschein.

Plus Tausende Zuschauer verfolgten am Samstag den Zug durch die Innenstadt. Regenschirme dienten als Sonnenschutz. Danach war alles ganz anders.

Die Bilanz des Auftakt-Wochenendes am Augsburger Herbstplärrer lässt sich zweiteilen. Es gab die Zeit bis zum traditionellen Umzug, der am Samstag bei Sonnenschein über die Bühne ging, und die Zeit danach. Unwetter und Regen wirkten sich massiv aus. Das Festgelände blieb aufgrund der Witterung mitunter menschenleer. Lediglich in den Bierzelten ging die Party weiter. Schwabens größtes Volksfest dauert bis Sonntag, 10. September.

Markus Söder und Eva Weber mit dem Plärrer-Maskottchen. Foto: Michael Hörmann

Der Plärrer war am Freitag eröffnet worden. Oberbürgermeisterin Eva Weber benötigte zwei Schläge beim obligatorischen Bieranstich. In den Abendstunden war jede Menge los. Auch das Feuerwerk fand statt. Gegen 23 Uhr setzte Regen ein. Zu diesem Zeitpunkt verließen die Besucher ohnehin den Platz.

