Nach den Streiks: So läuft es jetzt bei der Müllabfuhr in Augsburg

Plus Teils wurden Mülltonnen wochenlang nicht geleert. Die Stadt wollte über die Osterferien die Altlasten beseitigen. Jetzt folgen weitere Aktionen.

Streiks im öffentlichen Dienst und Personalprobleme sorgten dafür, dass die Müllabfuhr im Augsburger Stadtgebiet ihren Aufgaben nicht mehr hinterherkam. Müllberge an Straßen und Tonnen, die wochenlang nicht geleert wurden, waren die Folge. Der städtische Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) gab an, dass man in der Zeit der Osterferien die Abläufe der Abholtermine wieder regulär koordinieren möchte. Die Ferien sind vorüber - beim AWS ist der Alltag wieder eingekehrt.

"Es fahren alle Regelpartien wieder ihre normale Tour. Soweit es infolge des Streiks zu Rückständen gekommen ist, werden diese schrittweise abgefahren", hieß es am Donnerstag. Falls Tonnen aufgrund von Überladung des Fahrzeugs nicht geleert würden, werde die Tonne am nächsten Tag geleert - sofern möglich.