Nach der Haft: „Ich will mein altes Fahrwasser verlassen“

Michael* ist es Ernst. Der 29-Jährige sitzt morgens in der Augsburger Beratungsstelle für Strafentlassene (ABS). Pünktlich hält er dort seine Termine ein, spricht die Schreiben von und an Behörden mit seiner Ansprechpartnerin Anna Zott ab. Anfang Juli hat er seine Haftstrafe abgesessen. Nun will er so schnell wie möglich einen Therapieplatz ergattern und anschließend woanders einen Neuanfang starten - weit weg von Augsburg und den vielen Erinnerungen. Anna Zott hilft ihm dabei. In diesem Jahr feiert die Beratungsstelle ABS ihr zehnjähriges Bestehen. Allein im vergangenen Jahr wurden dort 269 Klientinnen und Klienten betreut.

Miriam Zissler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neuanfang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis