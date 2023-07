Premium Aerotec investiert nach der Krise Millionen in neue Werkhalle

Das Werk I des Augsburger Flugzeugzulieferers Premium Aerotec wird um eine Halle erweitert. Der Neubau soll nach harten Krisenzeiten für einen Aufbruch stehen.

Der Spatenstich für die neue Werkhalle des Flugzeugzulieferes Premium Aerotec hätte kaum perfekter inszeniert sein können: Blauer Himmel, Sonnenschein und schön geschmückte Spaten, die hochrangige Gäste – unter ihnen Ministerpräsident Markus Söder – in den aufgeschütteten Erdhaufen stechen. Doch die Symbolik stand an diesem Tag für mehr als nur den Neubau einer Halle. Denn das Gebäude soll für Premium Aerotec, das zu Airbus gehört, den Aufbruch in die Zukunft symbolisieren – nach harten Krisenjahren, Entlassungswellen und dem Kampf um den Erhalt des Standorts.

"Es kann kein besseres Standortbekenntnis geben als Beton", sagte Oberbürgermeisterin Eva Weber beim Spatenstich. Sie öffne innerlich eine Flasche Sekt, dass das Augsburger Unternehmen auch weiterhin Teil des Airbus-Konzerns sei und die Zukunft planen könne. Weber spricht dabei die Krisenjahre 2021 und 2022 bei Premium Aerotec an, in denen eine Zerschlagung des Unternehmens und ein Teilverkauf im Raum standen. Vehemente Proteste der Belegschaft und des Betriebsrats sowie schließlich auch Interventionen aus der Politik haben am Ende dazu geführt, dass dieses Szenario abgewandt wurde, Premium Aerotec Teil des Airbus-Konzerns blieb und saniert wird.

Vertrauen von Airbus in den Augsburger Flugzeugzulieferer Premium Aerotec ist zurück

Um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, wird der Standort Augsburg nun unter anderem auf komplexe Montagetätigkeiten ausgerichtet. Man will zudem Effizienz und Produktivität steigern, indem der Automatisierungsgrad erhöht wird. Dazu gibt es wieder mehr Arbeit, dafür braucht es Personal. Nach einer Entlassungswelle zu Krisenzeiten sind nach Corona allein in Augsburg 500 neue Beschäftigte eingestellt worden. Aktuell sind am Standort inklusive Leiharbeiter rund 3100 Menschen tätig. "Das ist eine gute Entwicklung", sagte der Vorsitzende des Betriebsrats, Sebastian Kunzendorf. Einige Zeit lang habe man mit dem Risiko zu kämpfen gehabt, dass Arbeit verloren gehe, aber keine nachrücke. Inzwischen sei dies anders. Nach wie vor würden Arbeitspakete abwandern, dafür aber höherwertige nachfolgen. Das Vertrauen von Airbus sei wieder da. "Das ist Teil der Transformation", sagt Kunzendorf.

Ministerpräsident Markus Söder macht einen virtuellen Rundgang durch die neue Halle von Premium Aerotec. Foto: Michael Hochgemuth

Für sie, die Transformation, steht künftig auch die neue Werkshalle, die in der Nachbarschaft zur WWK-Arena und direkt neben Werk I von Premium Aerotec an der Kurt-Bösch-Straße gebaut wird. Hier entsteht bald der Rear Center Tank, das Herzstück des Langstreckenfliegers A 321 XLR. Ein "technisches Meisterstück", sagt Sebastian Peters, Managing Director von Premium Aerotec. Dank dieses Tanks schaffe der Flieger eine Reichweite von bis zu 8700 Kilometern. Beim Bau profitiere das Unternehmen von seiner Erfahrung in der Fertigung des Eurofighter-Rumpfteils, das ebenfalls einen Integraltank enthält. "Diese Fertigung wird ein elementarer Bestandteil der Zukunftsfähigkeit von Premium Aerotec sein."

Ministerpräsident Söder lobt positive Entwicklung bei Premium Aerotec

Erst im vergangenen Juli war Premium Aerotec mit seinen Plänen zum Neubau einer Halle auf die Stadt zugegangen. Das Unternehmen investiert einen zweistelligen Millionenbetrag und setzt nach eigenen Angaben neben wichtigen Details für die spätere Produktion auch auf den Umweltschutz. Unter anderem wird eine Fotovoltaikanlage installiert, die Strom in der Größenordnung des Jahresverbrauchs von 140 Haushalten liefern wird. Fertiggestellt werden soll die 14.000 Quadratmeter große Halle im September 2024. "Jetzt müssen wir nicht den Rückzug verwalten, sondern können die Zukunft planen. Das ist toll", sagte Ministerpräsident Markus Söder.

