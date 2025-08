„Schockiert uns“: Welche Folgen hat die Messerattacke in einem Augsburger Frauen-Wohnheim?

Mir kommt es so vor, als hätten die "besorgten Anwohner" nur auf so einen Vorfall gewartet. Gerade gerade weil Casa Donna "aus allen Nähten platzt", braucht es die geplante Pension. Mancher Zwischenfall könnte vermieden werden, wenn die Frauen nicht so eng aufeinandersitzen. Aber auch wenn die Anwohner nun wieder auf den Plan gerufen wurden – die Frauen in Not werden sich nicht in Luft auflösen – mehr Platz ist dringend notwendig. Und Frau Marks, Ihre Vermutungen und "Um-drei-Ecken"-Berichterstattung über "komische Frauen" und dergl., die können Sie sich wahrlich schenken.