Augsburg

vor 13 Min.

"Nach der Pandemie hinterfragen jetzt manche ihre Beziehung"

Plus Corona ist quasi vorbei, doch die Pandemie zeigt Nachwirkungen – auch bei Liebespaaren. Ein Augsburger Therapeut erläutert die Probleme.

Von Ina Marks

Herr Kirschner, Sie und Ihre Kollegin bieten von der Evangelischen Beratungsstelle aus im Juni das Seminar "Paarcours der Liebe" für Paare an. Auch, weil die Corona-Pandemie etliche Beziehungen beeinträchtigt hat. Was stellen Sie denn fest?



Franz Kirschner: Die Pandemie war eine große Belastung für die Gesellschaft und insbesondere für Paare. Die meisten Menschen waren in dieser Zeit auf sich zurückgeworfen. Die Pandemie hat die engsten Beziehungen mehr in den Lebensmittelpunkt gerückt. Für manche war das ein Glück, aber nicht für alle.

War die Pandemie ein Belastungstest für Beziehungen?



Kirschner: Ja, denn eine Krise bedeutet immer Stress. Stabilisatoren im Alltag fielen weg. Man konnte etwa keine Freunde mehr treffen oder die Arbeitsstelle aufsuchen. Jedes Paar lebt in einer Polarität von Nähe und Autonomie, von gemeinsamer und eigener Zeit. Diese unterschiedlichen Bedürfnisse gilt es immer auszubalancieren. In der Pandemie war das oft kaum machbar. Man war 24/7 zusammen.

