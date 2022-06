Augsburg

Nach der Pleite kämpft sich Weltbild in Augsburg aus der Krise

Plus Im Jahr 2014 stellte Weltbild einen Insolvenzantrag. Viele Arbeitsplätze gingen verloren. Der neue Eigentümer will den Standort Augsburg nun in die Zukunft führen.

Von Michael Hörmann

Wer im Wirtschaftsleben über "Weltbild" spricht, denkt vielleicht noch immer an die Augsburger Verlagsgruppe. An den Firmensitz mit Bürokomplexen in der Steinernen Furt und weiteren großen Hallen in Lechhausen. An viele Weltbild-Filialen in In- und Ausland. Das Unternehmen geriet vor acht Jahren ins Schlingern. Das Geschäftsmodell in bewährter Form ging nicht mehr auf. Weltbild schlitterte in die Insolvenz. Unter neuen Eigentümern folgte ein Neustart. Das Unternehmen nennt sich mittlerweile Weltbild, die Bezeichnung Verlagsgruppe ist weggefallen. Man setzt auf das Onlinegeschäft. Weltbild zeigt nun wieder Präsenz im Stadtgebiet. In einem repräsentativen Gebäude in der Ohmstraße in Göggingen sitzt die neue Firmenzentrale. Sie bietet Platz für 400 Beschäftigte. Zudem ist der Bau eines Logistikzentrums in Lechhausen geplant.

