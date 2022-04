Augsburg

vor 17 Min.

Nach der Werksschließung: Was ist eigentlich aus Fujitsu geworden?

Die Fujitsu Technology Solutions GmbH hat ihren Sitz in der Melli-Beese-Straße im Augsburger Toni-Park.

Plus Auch nach der Werksschließung von Fujitsu sind 400 Beschäftigte weiter in Augsburg tätig. Ihre Büros sind im Toni-Park. Die Zeiten bleiben aber turbulent.

Von Andrea Wenzel

Die Räume der Fujitsu Technology Solutions GmbH im Toni-Park sind sauber aufgeräumt, in den Kaffeeküchen steht keinerlei Geschirr, die Schreibtische und Spinde auf dem Gang sind leer und aus den luftig angeordneten Büros sind keine Stimmen zu hören - dafür stapeln sich an manchen Stellen noch Umzugskartons. Bis Anfang April war die große Mehrzahl der Beschäftigten im Homeoffice. Erst jetzt wird Leben in die Räume einkehren, die man bereits seit Ende 2020 angemietet hat. Dann beginnt für Fujitsu Augsburg nicht nur ein Neustart im Toni-Park, sondern auf eine gewisse Art und Weise auch der Abschluss einer turbulenten Vergangenheit.

