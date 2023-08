Nach Diebstahl-Versuch in Arztpraxis: Mann schlägt Frauen ins Gesicht

In einer Arztpraxis in der Augsburger Innenstadt durchsucht ein Mann Handtaschen und wird erwischt. Er attackiert Mitarbeiterinnen und schlägt ihnen ins Gesicht.

In der Bürgermeister-Fischer-Straße hat ein Mann am vergangenen Mittwoch in einer Arztpraxis zwei Mitarbeiterinnen attackiert und sie dabei leicht verletzt. Wie die Augsburger Polizei mitteilt, betrat der 40-Jährige gegen 12 Uhr die Praxis und durchsuchte mehrere Handtaschen in einem Mitarbeiterzimmer. Als die 47-jährige Inhaberin ihn erwischte und zur Rede stellte, wollte der Mann die Praxis verlassen.

Mutmaßlicher Dieb attackiert Arztpraxis-Mitarbeiterinnen in Augsburg

Die Inhaberin verhinderte dies zunächst und rief zwei Mitarbeiterinnen hinzu, jeweils 36 und 52 Jahre alt. Die Frauen versuchten, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Mann ging daraufhin jedoch auf die Frauen los und schlug neben der Inhaberin auch der 36-Jährigen ins Gesicht. Beide wurden leicht verletzt. Anschließend öffnete der Mann gewaltsam die Eingangstüre und verließ die Praxis. Der Polizei gelang jedoch, die Personalien des Mannes herauszufinden. Sie ermittelt nun gegen ihn wegen Körperverletzung und Diebstahls. (kmax)