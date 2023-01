Nach Dreharbeiten in Grottenau: Sky-Serie startet demnächst

Als im vergangenen Oktober Straßen rund um die Augsburger Grottenau für Dreharbeiten gesperrt wurden, sorgte das für Aufsehen. Das Ergebnis gibt es bald zu sehen.

Wenn demnächst auf dem Bezahlsender Sky die Actionserie "Drift – Partners in Crime" startet, können Zuschauerinnen und Zuschauer Aufnahmen aus Augsburg erkennen. Im vergangenen Oktober nämlich wurden an einem Abend Grottenau, Kesselmarkt sowie Ludwig- und Karlstraße für Dreharbeiten vorübergehend gesperrt. Die Aufnahmen in Augsburg sorgten für Aufsehen.

27 Bilder So liefen die Dreharbeiten in der Augsburger Innenstadt ab Foto: Klaus Rainer Krieger

Bei den Filmaufnahmen handelte es sich um Auto-Stunts. Wer damals also hoffte, einen Blick auf die beiden bekannten Hauptdarsteller Ken Duken und Fabian Busch erhaschen zu können, ging leer aus. Die Macher versprechen eine "Actionserie im besten Sinne".

Nach Dreharbeiten in Augsburg startet "Drift – Partners in Crime" auf Sky am 24. Februar

Natürlich gebe es auch explodierende Autos, aber im Vordergrund stünden immer die Geschichte und die Figuren der beiden Brüder, die durch ein tragisches Geheimnis getrennt wurden und die gegensätzlicher nicht sein könnten. "Spannend, actionreich, witzig und gut gemacht", heißt es in der Pressemitteilung. Während der Arbeitstitel für die Serie noch "Autobahn" hieß, nennt sie sich nun "Drift – Partners in Crime". Dass ausgerechnet die Grottenau und die Karlstraße als Drehorte ausgesucht wurden, birgt eine gewisse Ironie. Schließlich sind dort im realen Leben immer wieder Autos mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Schauspieler Ken Duken. Foto: Henning Kaiser/ dpa

Start der zehnteiligen Serie auf Sky ist am Freitag, 24. Februar.