Nach drei Jahren als Chef: Ärztlicher Direktor Beyer verlässt die Uniklinik

Die Augsburger Uniklinik bekommt eine neue Leitung. Michael Beyer, seit 2019 Ärztlicher Direktor, verlässt das Krankenhaus. Gespräche mit dem Nachfolger laufen.

Im Augsburger Uniklinikum steht ein Führungswechsel an. Wie das bayerische Wissenschaftsministerium am Freitag mitteilt, wird der bis Ende Juni laufende Vertrag des bisherigen Ärztlichen Direktors Prof. Michael Beyer nicht verlängert. Demnach wurde Prof. Beyer in einer außerordentlichen Aufsichtsrats-Sitzung am Donnerstag bereits verabschiedet. Ab Juli übernimmt zunächst eine Interims-Direktion, bevor dann ab 1. Januar 2023 ein neuer Ärztlicher Direktor sein Amt antritt.

Ärztlicher Direktor Michael Beyer verlässt Uniklinik Augsburg

Auch wenn es dem Vernehmen nach zwischenzeitlich Diskussionen über eine weitere Verlängerung bis Ende des Jahres gab, kommt der grundsätzlich altersbedingte Abschied Beyers nicht überraschend. Der 66-Jährige habe, wird Wissenschaftsminister Markus Blume in der Mitteilung zitiert, "als erster Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Augsburg nicht nur einen Platz in den Geschichtsbüchern sicher", sondern auch "größte Anerkennung für seine Leistung verdient." Man danke ihm für seinen "unermüdlichen Einsatz" für das Klinikum.

In unterschiedlichen Funktionen ist Prof. Beyer seit Juni 2001 an der Uniklinik tätig - zunächst als Chefarzt der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie, seit 2019 als Ärztlicher Direktor. In dieser Funktion begleitete er die Anfänge nach der Umwandlung von einem kommunalen Krankenhaus zu einer Universitätsklinik unter staatlicher Trägerschaft. Er trieb auch verschiedene strategische Partnerschaften sowie die Verzahnung von medizinischer Versorgung und Wissenschaft voran; dominierendes Thema seiner Amtszeit war jedoch die Bewältigung der Corona-Pandemie.

Suche nach Nachfolger für Krankenhausleitung läuft

Die Verhandlungen mit einem Nachfolger ab kommendem Jahr laufen bereits. Einen Namen nennen weder Uniklinik noch Wissenschaftsministerium. Es soll sich jedoch um eine externe Lösung für mindestens fünf Jahre handeln, die gemäß Stellenausschreibung über Führungserfahrung in der "Leitung einer größeren Organisationseinheit in der Hochschulmedizin" sowie "Erfahrung im Umgang mit Partnern im Gesundheitswesen und in der Wissenschaft" verfügen soll. Ursprünglich war die hauptamtliche Stelle bereits ab 1. Juli 2022 ausgeschrieben. Beyers Nachfolger wird sich unter anderem mit der Zukunft des Hauptgebäudes auseinandersetzen müssen - diskutiert wird neben einer Sanierung auch ein Neubau.

Für die sechs Monate bis Ende des Jahres übernimmt nun Dr. Markus Wehler die Leitung der Uniklinik. Er ist Direktor der IV. Medizinischen Klinik sowie der Zentralen Notaufnahme des Klinikums. Seine beiden Stellvertreter sind Prof. Edgar Mayr, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie, Plastische und Handchirurgie sowie Prof. Ralf Huss, Leiter des Instituts für Digitale Medizin. "Ich freue mich, dass wir mit Dr. Wehler einen in Führungsaufgaben erfahrenen Ärztlichen Direktor für die nächsten Monate gefunden haben", so Wissenschaftsminister Blume. "Mit dem ihm zur Seite stehenden Stellvertretern übernimmt ein kompetentes Team, das auch breiten Rückhalt in der Ärzteschaft genießt."

Lesen Sie dazu auch