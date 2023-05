Nach Einbruch in Lokal hofft die Polizei auf Zeugenhinweise

Bei dem Einbruch im Augsburger Stadtteil Spickel entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter drang am Donnerstag zwischen 2.30 und 9.30 Uhr gewaltsam in ein Restaurant in der Hofrat-Röhrer-Straße ein. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Höhe der Beute wird derzeit geklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (ziss)