Nach Einbruch stellt die Polizei zwei Männer

Zwei Einbrecher werden nachts um 4 Uhr bei einer Gaststätte in Augsburg von der Polizei gestellt und nach einer kurzen Flucht festgenommen.

Am Mittwoch wurde der Polizei gegen 4 Uhr ein Einbruch in eine Gaststätte in der Riedlerstraße mitgeteilt. Durch die sofort anfahrenden Polizeistreifen konnten noch am Tatort zwei Männer festgestellt werden. Sie wurden nach einer kurzen Flucht festgenommen.

Die beiden 36- und 34-jährigen Männer wurden im Anschluss an die kriminalpolizeilichen Maßnahmen aber wieder entlassen. Der entstandene Sachschaden beträgt einen niedrigen dreistelligen Betrag. Zu einem Diebstahl kam es laut Polizei nicht. (ziss)