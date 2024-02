Nach Einbrüchen in Oberhausen und Lechhausen: Polizei sucht Täter

Die Täter brachen in ein Restaurant und ein Geschäft ein. Die Höhe der Beute- und Sachschaden ist teils noch unklar.

In den vergangenen Tagen haben in Oberhausen und Lechhausen zwei Einbrüche stattgefunden. Laut der Polizei sind zwischen Dienstag um 20 Uhr und Mittwoch um zehn Uhr bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in der Donauwörter Straße eingebrochen. Der Beute- und Sachschaden kann hier noch nicht beziffert werden.

Zudem sind am Mittwoch zwischen null und ein Uhr ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Restaurant in der Lechhauser Quellenstraße eingedrungen. Hier entstand laut der Polizei ein Beuteschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet in beiden Fällen mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3233821 um Hinweise. (klijo)