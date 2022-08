Augsburg

06:30 Uhr

Nach einer "Corona-Pause" werden wieder mehr Fahrräder gestohlen

An Örtlichkeiten, wie Bahnhöfen oder Supermärkten schlagen Fahrraddiebe besonders gerne zu. Nach den beiden Corona-Jahren steigen die Fälle in Augsburg offenbar wieder.

Plus Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist in den vergangen zwei Corona-Jahren in Augsburg gesunken. Das sieht 2022 bislang anders aus. Wo am häufigsten geklaut wird.

Von Ina Marks

Mit Lockdowns, Homeoffice und Ausgangsbeschränkungen war in den vergangenen beiden Jahren auch in Augsburg weniger los. Die Menschen blieben aufgrund von Corona verstärkt daheim. Das hatte zumindest den positiven Nebeneffekt, dass die Zahl der Fahrraddiebstähle in der Stadt sank. Längst ist das Leben in Augsburg zurückgekehrt. Langfinger schlagen wieder vermehrt zu - hauptsächlich tagsüber.

