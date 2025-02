Nach Eklat im Moritzsaal: Augsburgs Rathauskoalition betont Einigkeit

Nach dem Zusammenstoß zwischen CSU-Abgeordnetem Volker Ullrich (er schafft es wegen der Wahlrechtsreform nicht mehr in den Bundestag) und Grünen-Abgeordneter Claudia Roth am Wahlabend und der Ansage Ullrichs, auch in der schwarz-grünen Rathauskoalition gebe es „Gesprächsbedarf“, haben die Fraktionsspitzen am Dienstag die Wogen geglättet. Man arbeite weiterhin verantwortungsvoll zusammen, betonten CSU-Fraktionschef Leo Dietz und sein Grünen-Kollege Peter Rauscher einhellig. Dennoch zeichnet sich ab, dass die Koalition ein Jahr vor der Kommunalwahl ihren Höhepunkt längst überschritten hat.

Die Demo-Teilnahme von Grünen-Politikern hat Ullrich verärgert

Ullrich war unter anderem sauer aufgestoßen, dass bei einer von linken Gruppierungen organisierten Demonstration anlässlich der Migrationsabstimmung im Bundestag vor gut drei Wochen auch führende Parteimitglieder der Grünen dabei waren. Auf der Kundgebung wurden CSU und AfD auf Plakaten teils in einen Topf geworfen. Das Publikum bei der Kundgebung war allerdings bunt gemischt und kam auch aus dem bürgerlichen Milieu. Auch Grünen-Fraktionschef Rauscher nahm teil. Kurzzeitig ging er hinter einem Plakat des Christopher-Street-Days an der Spitze des Zuges mit. Ins Auge fiel aber ein Plakat mit der Aufschrift „Nazis morden, die CSU schiebt ab. Das ist das gleiche Rassistenpack” daneben. Rauscher sagt, er habe sich sofort zurückgezogen, als er die Aufschrift sah. Ein Foto, das dann in den sozialen Medien kursierte, war da aber schon entstanden. In der CSU ärgerte man sich darüber, genauso über ein Foto von der Demozugspitze, das Grünen-Chefin Hannah Judith postete. Judith distanzierte sich auf Anfrage von dem Plakat - das sei nicht ihre Wortwahl, das Foto, das auch das CSD-Plakat zeigte, zudem nur eines von mehreren geposteten Bildern gewesen. Ein klärendes Gespräch zwischen den Parteispitzen fand vor der Wahl offenbar nicht mehr statt.

CSU-Fraktionschef Dietz sagte am Dienstag, die Wahlrechtsreform habe für Ullrich bittere Konsequenzen und sei so auch nicht in Ordnung. Die Rathauskoalition spiele aber auf einer anderen Ebene. „Das Tagesgeschäft wird normal weitergeführt. Die Koalition bekennt sich zu ihrer Verantwortung und nimmt sie wahr“, so Dietz. Ganz spurlos werden der Sonntagabend und der Bundestagswahlkampf aber auch am Bündnis nicht vorbeigehen. „Das hat etwas ausgelöst.“ Grundsätzlich sei aber auch klar, dass angesichts der Kommunalwahl in einem Jahr die Profilbildung und der Wahlkampf irgendwann losgehen werden, unabhängig von Reibungspunkten.

Auch Rauscher sagte, dass das Verhältnis der Rathausfraktionen gut sei. Die Turbulenzen drumherum spielten aktuell keine Rolle. „Die Frage ist aber, wie lange noch.“ Wenn Ullrich sich weiterhin öffentlich von Schwarz-Grün distanziere, habe man irgendwann auch Gesprächsbedarf zur Frage, wie die CSU zum Bündnis stehe. „Der Zusammenarbeit ist das nicht dienlich.“ Für Ullrich sei das Ausscheiden aus dem Bundestag aufgrund der Wahlrechtsreform zweifellos bedauerlich. In anderen Bundesländern habe es aber auch Kandidaten anderer Parteien erwischt. Roth persönlich die Schuld zu geben, sei „absurd“, so Rauscher.