Nach Fahrerfluchten: Polizei bittet um Mithilfe

Im Univiertel und in der Innenstadt fahren zwei Unbekannte davon, nachdem sie zwei Autos touchiert hatten.

Am Donnerstag ist es zu zwei Fahrerfluchten in Augsburg gekommen. Zwischen acht und elf Uhr beschädigte in der Karl-Drais-Straße im Univiertel ein bislang unbekannter Fahrer einen geparkten Toyota. Laut Polizei entstand dabei ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3232710 um Mithilfe.

Im Baumgärtlgäßchen in der Augsburger Innenstadt ereignete sich zwischen 11.30 Uhr und 12.45 Uhr ein ähnlicher Vorfall. Auch hier touchierte ein unbekannter Autofahrer einen abgestellten Wagen. Anschließend entfernte sich dieser, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hier entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3232110 entgegen. (klijo)