Nach Farbattacke auf SPD-Büro: Wie groß ist die linksextreme Szene?

Im März kam es nach einer Razzia im Hans-Beimler-Zentrum in Augsburg-Oberhausen zu einer Demo in der Stadt.

Plus Zwei Straftaten in den vergangenen Monaten lenken den Blick auf ein Milieu in Augsburg, das die Polizei im Fokus hat. Eine Razzia beschäftigt weiter die Gerichte.

Das Hans-Beimler-Zentrum im Augsburger Stadtteil Oberhausen fällt von außen kaum auf. Wer nicht weiß, dass es sich hier, im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses in der Manlichstraße, befindet, läuft vermutlich daran vorbei, ohne es zu bemerken. Die Räume dienen vor allem als Treffpunkt verschiedener linker Gruppen, darunter das "Offene Antifaschistische Treffen", kurz OAT, und die "Rote Jugend Schwaben". Im März war der unscheinbare Ort Schauplatz einer größeren Razzia, die zugleich offenlegte, wie sehr die Polizei die Szene in Augsburg im Fokus hat. Denn aus Sicht der Ermittler sind Linksextreme in der Stadt zuletzt aktiver geworden – und haben dabei auch Straftaten begangen.

In den vergangenen Monaten gab es vor allem zwei aufsehenerregende Vorfälle in Augsburg. Im November 2022 hatten Unbekannte den Weg vor der Wohnung der AfD-Bezirkstagskandidatin Gabrielle Mailbeck im Augsburger Univiertel mit einem mehrere Meter großen Schriftzug " AfD angreifen" beschmiert. Auch vor Mailbecks Ernährungspraxis in Friedberg wurde ein ähnlicher Schriftzug angebracht, versehen mit dem in der Antifa-Szene verbreiteten Schlachtruf "Alerta". In der Nachbarschaft in Friedberg wurden zudem mehrere Flugblätter mit einem Bild von Mailbeck und ihrem ebenfalls in der AfD aktiven Mann unter der Überschrift "AfDler in der Nachbarschaft" verteilt, versehen auch mit der Privatadresse der Familie. Und dann ist da die Farbattacke auf das SPD-Bürgerbüro im Domviertel, das unbekannte Täter im April beschmierten. Später tauchte ein Bekennertext und ein Video der Tat auf der Plattform Indymedia auf; die Internetseite gilt als Austauschplattform für linksextremistische Inhalte. Man habe das SPD-Büro "mit roter Farbe angegriffen, um zu zeigen, dass die SPD weder links noch sozial ist", heißt es dort.

