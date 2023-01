Augsburg

17:49 Uhr

Nach Ferien: Go-Ahead startet im Raum Augsburg ohne Zugausfälle

Der Werktagsbetrieb von Go-Ahead in und um Augsburg lief einigermaßen reibungslos an. Teils kam es aber noch zu Verspätungen, so der Fahrgastverband Pro Bahn.

Der Zugbetreiber Go-Ahead ist nach dem wochenlangen Desaster mit massenhaft defekten Zügen am Montag einigermaßen reibungslos in den fahrplangemäßen Werktagsbetrieb gestartet. Der Großteil der Züge sei relativ pünktlich gewesen, Zugausfälle seien bis zum späten Nachmittag gar nicht registriert worden, so der Fahrgastverband Pro Bahn. Einige Züge seien in Augsburg aber mit Verspätungen von bis zu 14 Minuten gestartet. Man erwarte, dass Go-Ahead die Probleme analysiere. Go-Ahead startet nach Ferien im Raum Augsburg ohne Zugausfälle Die Hoffnung, dass der Fahrplan künftig grundsätzlich stabiler wird, hatte zuletzt einen deutlichen Dämpfer erhalten. Der Freistaat hatte im Betriebskonzept deutlich längere Wendezeiten für die Triebwagen in München vorgesehen, damit es einen Zeitpuffer gibt, mit dem Verspätungen aufgefangen werden können. Allerdings reichen dafür die Bahnsteigkapazitäten am Münchner Hauptbahnhof nicht aus. (skro)

